Ylös, ulos ja mobiilireitille!

Rämsöön kylän mobiilireitin avajaisia vietettiin sunnuntaina. Kesäteatterille kerääntyi joustavasti iltapäivän aikana kiinnostuneita saamaan opastusta sovelluksen lataamiseen ja testaamiseen.

Viime vuonna rämsööläiset innostuivat etsintäkuulutuksesta, jossa Leader -rahoitteinen Maisemahelmiä -hanke etsi Pirkanmaalta maisemasta ja sen hyödyntämisestä kiinnostuneita kyliä sekä aktiivisia yhdistyksiä. Vaihtoehtoisista teemoista alueelle sopivin ja kiinnostavin oli suunnitella maisemaa, luontoa ja kulttuuriympäristöä hyödyntävä reitistö, josta tehdään mobiilisovellus.

Hanke aloitettiin syksyllä 2016 ensin maisema-asiantuntija Riikka Söyringin johdolla ja jatkettiin myöhemmin kollegansa Katriina Kosken kanssa. Kyläläisten kanssa pohdittiin mikä tai mitkä asiat houkuttelisivat tulemaan ja tutustumaan kylään. Tietoa etsittiin jopa vanhoista c-kaseteista, joihin on tallennettu kylän vanhimpien muisteluja. Yrjö Punkarin arkistot olivat myös ehtymätön tiedonlähde.

Alkuvuodesta 2017 alettiin merkitsemään karttaan mieleisiä kohteita reitistöksi. Näille karttapisteille muokattiin informatiiviset tekstit kirjoituspajassa. Runsas kuvitus valittiin tekstien tueksi. Aiheiksi valikoituivat historia, ihmiset, merkittävät rakennukset ja maisemat.

Nyt kyläreitti on koottu Citynomadin Nomadi-sovellukseen, joka on ladattavissa älypuhelimiin ja tabletteihin. Citynomadiin voi tutustua myös netissä. Sovellus on ilmainen.

Sähköinen alusta takaa sen, että reitit elävät tarpeen mukaan. Reittejä voi kommentoida ja kertoa mielenkiintoista lisätietoa. Kylällä on käyttäjätunnukset, joten asianomaiset voivat muokata reittiä sekä sen tekstejä että kuvia.

Reitin kohteet ovat päätien varrella. Sohvalla ei sovellusta kannata ihailla. Tarkoituksena on kulkea älylaitteen kanssa pisteen lähelle, jolloin maisemahistoriallinen tieto avautuu. Reitti tutustuttaa muun muassa uudet kyläläiset asuinpaikkaansa ja yhteisöllisyys vahvistuu. Nuoriso saa uudenlaista virikettä ja käyttöä älylaitteilleen. Kylässä vierailevat kohtaavat monipuolisen maaseudun.

Tämän vuoden aikana on valmistunut kaikkiaan 10 reittiä. Uusia tuulia kylämaisemaan – tapahtumassa on tarjolla ideoita ja ajatuksia kylien kauniiden maisemien hyödyntämiseen. Tilaisuus pidetään Sääksmäen Huittulassa 11. marraskuuta. Katriina Koski rohkaisee mattimyöhäisiä vielä ilmoittautumaan tapahtumaan.

Teksti ja kuva: Kirsi Arvela