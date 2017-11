Harmonian virsikonsertti Vesilahden kirkossa

Vesilahden kirkossa järjestetään saksofoniyhtye Harmonian virsikonsertti sunnuntai-iltana 19. marraskuuta. Konsertin nimenä on Jumala ompi linnamme. Harmonian soittajat toivovat, että seurakunta laulaa mukana. Tilaisuuden juontaa Jarkko Viljanen, joka kertoo virsien taustoja. Ohjelmistoon kuuluu muun muassa virsikirjan uuden lisävihkosen virsi numero 932 Oi ihmeellistä armoa, joka tunnetaan paremmin nimellä Amazing Grace.

Konsertin teemana on Suomi 100 vuotta. Aluksi esitetään isänmaallisia virsiä, muun muassa Siunaa ja varjele meitä ja Oi kuningasten kuningas. Satu Sointu-Siltanen säestää uruilla Oi kuningasten kuningas -virren, jonka on säveltänyt hänen isoisoisänsä Frans Petter Krank. Krank sävelsi virren vuonna 1889. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.