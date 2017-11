Avustajakoira Ani tekee tärkeää työtä

Avustajakoira on toimintarajoitteisten henkilöiden apuväline. Koirasta on valtavan suuri hyöty päivittäin ja se voi jopa pelastaa ihmishenkiä omalla toiminnallaan.

Koiran voi kouluttaa hakemaan postin, kantamaan tavaroita luokse kaupassa, auttamaan vaatteiden riisumisessa, viemään pyykit pesukoneeseen ja sammuttamaan ja laittamaan valot päälle, avaamaan ovia, kantamaan happilaitteita ja muistuttamaan lääkkeistä.

Jotkin koirat koulutetaan haistamaan esimerkiksi alhainen verensokeri ja sairaskohtauksen merkit etukäteen.

Lempääläläistä Jouko Heinosta avustaa avustajakoiraoppilas Ani. Heinosella on ollut ennenkin koiria, mutta Ani on hänen ensimmäinen avustajakoiransa.

Ani on 6-vuotias labradorinnoutaja, joka auttaa isäntäänsä monissa arjen tilanteissa. 68-vuotias Heinonen sairastaa diabetesta, hän on kokenut kolme aivoinfraktia ja hänellä on todettu keuhkoahtauma. Pyörätuolissa kulkevalle miehelle Anista on suuri apu.

Anin koulutus on kestänyt lähes kuusi vuotta ja se on koulutettu itse. Marraskuussa Ani osallistuu viimeiseen koulutustestiin, jonka läpäistyään siitä tulee virallinen avustajakoira. Avustajakoiraoppilas ei käytännössä eroa virallisesta avustajakoirasta, mutta virallinen avustajakoira on läpäissyt kaikki Invalidiliiton testit.

Avustajakoiria on vähän, Lempäälässäkin vain yksi virallinen avustajakoira. Invalidiliiton kautta saatavia koiria voi joutua jonottamaan 4–7 vuotta.

Koiran koulutus maksaa noin 20 000 euroa. Koiran sukupuolella ei ole merkitystä, mutta kaikki koirat on leikattava. Avustajakoiraksi soveltuu monien rotujen edustajat, risteytyksiä tavataan. Labradorinnoutaja on kuitenkin suosituin. Rotua tärkeämpää on, että koira on rauhallinen, helppo kouluttaa ja avoin kaikkia ihmisiä kohtaan.

Kun koiralla on yllään virkaliivi, ulkopuoliset eivät saa lähestyä eläintä. Sitä ei tulisi huomioida ollenkaan. Ihmiset ovat usein kiinnostuneita ja tulevat rapsuttamaan Ania, vaikka se heiltä kiellettäisiin. Jouko Heinonen tietää tapauksen, jossa koiran omistaja oli saanut epilepsiakohtauksen, kun koiran huomio oli ollut muualla. Liivin kanssa koiralla on oikeus päästä omistajansa kanssa joka paikkaan, esimerkiksi kauppoihin, terveyskeskukseen ja virastoihin.

Kerran kun Heinonen oli ollut pitkään tietokoneella, Ani oli käynyt tökkimässä häntä jalkaan ja raapinutkin. Lopulta Ani oli ottanut lahkeesta kiinni ja vetänyt. Vasta silloin Heinonen oli huomannut vapisevansa ja voivansa erittäin huonosti. Verensokeri oli ollut hyvin matalalla. Koiran toiminta oli poikkeuksellista, sillä Anilla ei ole hypokoiran koulutusta. Ani on aina huolissaan Heinosen hyvinvoinnista.

Rotukoiralla on aina hyvä olla vakuutus, mutta avustajakoiralla se on vieläkin tärkeämpi. Viime kesänä kyy puri Ania kaksi kertaa päähän. Silloin Ani piti käyttää kolme kertaa eläinlääkärissä ja se oli vähällä kuolla. Onneksi Ani kuitenkin selvisi tapauksesta.

Ani tietää, milloin on töissä ja milloin vapaalla. Muutoin rauhallinen koira on vilkkaampi lenkillä. Vapaalla se saa mennä muiden lähelle, vaikka ei oikeastaan ole kiinnostunut muista koirista.

– Kaipaisimme Anille ulkoiluttajaa, jonka kanssa se pääsisi pitemmille ja vauhdikkaammille lenkeille, puolisonsa kanssa Katepalintiellä asuva Jouko Heinonen sanoo.

Hän kertoo päästävänsä Anin toisinaan katsomaan yksin muistisairaita.

– Kaikki pitävät Anista kovasti, ja koira ilahduttaa yksinäisiä muistisairaita.

Sonja Viljamaa, tet-harjoittelija