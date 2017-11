Kisa paikallispelissä suvereeni

Aitolahti visiteerasi Hakkarissa 11. marraskuuta ja poistui selkäänsä saaneena lukemin 3 – 0 (25-15,25-12,25-22). Kaksi erää peli oli täydellistä Kisan tulitusta, mutta kolmannessa erässä puntit tasoittuivat, kun AitRi sai nelikymppisen”ties monennenko” come backin muodossa henkistä ryhtiä peliinsä.– Paikallispeleissä sarjataulukon tuijottaminen on virhe, asenne on oltava aina kunnossa, korosti Kisa-piiskahenkisen latingin merkitystä.Kisa on sarjassa kolmantena, vain yhden tappion kärsineenä, kun taas AitRi on toiseksi viimeisenä kahdella voitollaan.Kisa oli vastustajaansa edellä pelin jokaisella osa-alueella. Syötöt olivat pääsosin purevia, jos toki syöttömokiakin tuli turhan paljon. Verkolla sekä iskuissa ja torjunnoissa Kisa oli fyysisempi vastustajaansa. Kun liberoja yleispelaajavoimin puolustuspelikin oli hyvällä tolalla, ei numeroiden taakse sen enemmän tarvitse tehdä tutkimuksia.– Tietyllä tapaa oli vaikea peli meiltä, mutta tärkeät kolme pistettä tulivat, se on tärkeintä. Välillä vastustaja pelasi hyvin, välillä olivat hengettömiä eli semihankalaa oli pelaaminen tänään, tuumi joukkueensa parhaana paklkittu Simo Puttonen.Seuraava ottelu Kisalla on vieraissa, kun edessä on kauden pisin reissupeli Joensuuhun tappiottomasti kauden aloittanutta Hurmosta vastaan.