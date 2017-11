Ei erillismaksua liityntäparkista

L-VS:ssa 1.11. Saana Raatikainen Lempäälästä pohti mielipidesivuilla joukkoliikennettä ja liityntäpysäköintiä viitaten kirjoitukseeni L-VS:ssa 25.10.

Joukkoliikenne on verovaroin tuotettavaa toimintaa. Veronmaksajana maksan myös asioista ja palveluista, joita en luultavasti koskaan käytä. Tampereen seudun kunnat ovat yhdessä hyväksyneet joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen. Yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä. Kun liityntäparkkialue tai linjasto palvelee useamman kunnan asukkaita, kustannuksista vastataan yhdessä. Liityntäpysäköintipaikoille autonsa jättävät maksavat joukkoliikenteestä normaalisti lippujen hinnan. Todennäköisesti liityntäpysäköintipaikat tulevat sijaitsemaan kuntien reuna-alueilla.

Liityntäpysäköintipaikkoja tulisivat todennäköisesti käyttämään henkilöt, joiden tarkoituksena on päästä Tampereen keskustaan tai keskustan kautta työhön, asioimaan tai oppilaitokseen. Tampereella autojen liikennemäärä keskustassa on suuri ja jonot pitkiä. Joukkoliikenteen saavutettavuuteen ja käyttöön on tärkeä panostaa jo siitä syystä. Keskustojen asvaltointi- ja huoltokustannukset vähenevät liikennemäärien vähentyessä. Jatkuvasti kunnostuksen alla olevat ajo- ja kävelytiet vaikuttavat jo haitallisesti keskustan houkuttelevuuteen. Liikuntarajoitteiset ja heikkonäköiset hyötyvät liikenteen uudelleen rakentamisesta ja liikennemäärän vähenemisestä.

Joukkoliikenteen käyttö tulee pitää kustannuksiltaan vaihtoehtona. Joukkoliikenteen asiakkaan on oltava valmis käyttämään työmatkaansa useampaa kulkuneuvoa ja todennäköisemmin enemmän aikaa. Kaikille joukkoliikenne ei kulje läheltä, vaan pitää miettiä, miten kotoa joukkoliikenteen luokse siirtyy. Autoista, mopoista ja mopoautoista maksetaan verot, polttoaineet, katsastukset, vakuutukset ja huollot. Näitä tekijöitä tulisi huomioida, kun pohditaan keinoja vähentää keskustojen liikennemääriä ja käyttäjien maksuja sekä yhteiskunnalle, luonnolle ja veronmaksajille saavutettavia hyötyjä. Pidän perusteltuna olla keräämättä erillisiä maksuja liityntäparkkiin pysäköiviltä.

Joukkoliikennelautakunnassa liikkumisen esteettömyydestä on keskusteltu lautakunnan kokouksissa ja lautakuntien strategiapäivässä. Esteettömyys huomioidaan hankintoja tehdessä. Joukkoliikenteen tilaaja eli joukkoliikenneyksikkö suunnittelee linjaston ja pysäkkien paikat. Esteettömyyttä pysäkkialueilla pidetään tärkeänä, niin linja-autoon tultaessa kuin siitä poistuttaessa kohteessa. Parhaamme mukaan yritämme ajaa asioita lautakunnassa.

Hiljattain jaettiin 20 .000 painosmäärällä talouksiin opas ”Sinisten bussien matkassa” Tampereen Seudun joukkoliikenteestä. Asioihin voi tutustua myös joukkoliikenne.tampere.fi

Miia Rajala

Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan jäsen/Vesilahti