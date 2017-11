Olympialaisissa muheva lempääläisedustus

Ensi talven olympialaiset kisataan Etelä-Korean nimihirviökaupunki Pyeongchangissa helmikuun 9.- 25. päivinä. Kyseessä ovat historian 23. talvikisat. Talviolympialaisissa suomalaisten menestys on pääsääntöisesti ollut parempaa kuin kesäkisoissa, tälläkin kertaa on odotettavissa useita mitaleita, jopa kymmeneen mitalisijaan on realistiset mahdollisuudet.

Suomen joukkue nimetään kahdessa osassa kuitenkin niin, että viimeistään tammmikuun 24. päivänä ovat eri lajien edustajat nimettävä.

Suomen olympiajoukkueessa saattaa olla historiallisen suuri määrä Lempäälään limittyviä urheilijoita, jopa neljä kappaletta.

Käytännössä varma valinta Pyeongchangiin on jääkiekkoilija Jenni Hiirikoski, joka on jo useiden vuosien ajan ollut maan paras naispelaaja. Hiirikoskellla on kokemusta kaksista edellisistä kisoista eli 2010 Vancouverista ja 2014 Sotshista. Vancouverista naisleijonat Hiirikoski mukaanlukien saalistivat pronssia, jonka värinen mitali on tulevistakin kisoista realistisesti saatavissa. 30-vuotias Jenni Hiirikoski pelaa nyt toista kauttaan Pohjois-Ruotsissa Luulajan joukkueessa. Naisten MM-mittelöissä Jenni on valittu useamman kerran parhaaksi puolustajaksi ja kisojen all stars-naisistoon. Vain loukkaantuminen voi pitää lempääläisjuurisen ja LeKin junioreissa alkuoppinsa saaneen Hiirikosken kisajoukkueen ulkopuolella.

Yhtä varma olympiaurheilija on kokenut hiihtäjätär Aino-Kaisa Saarinen, joka on edustanut seuratasolla Lempäälän Kisaa viiden kauden ajan. Olympialaisten aikana jo 39 vuotta täyttänyt ”Aikku” on man hiihtourheilun ikoneita, jonka palkintokaapista löytyy viisi olympiamitalia vuosien 2006 – 2014 kisoista. Saarisen kisakausi alkoi lupauksia herättävästi Lapissa, terveen ja ehjän treenikauden läpivienyt ”Aikku” on omimmillaan perinteisen tyylin kisoissa, esimerkiksi viestijoukkueen avaajan pesti lienee hänelle hyvinkin todennäkäinen olympiatehtävä. Sotshin kaksi olympiahopeaa, viestistä ja parisprintistä, Aikku voitti ollessaan LeKi:ssa.

Toinen LeKin hiihtäjätär eli Leena Nurmi voi hyvinkin kiilata olympiakoneeseen sprinttihiihtäjänä. Kauden avauskisoissa Lapin marraskuisilla hangilla Nurmi oli paras suomalainen. Kun maan kovimmat hiihtotykit, kuten Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski , tuskin ottavat olympiasprinttiin osaa, nousevat Nurmen osakkeet kohisten. Kymenlaaksosta kotoisin oleva Nurmi edustaa Kisaa kolmatta kauttaan.

Todelliseksi yllätyskortiksi olympiaspekulaatioissa on noussut jääkiekkoilija Marko Anttila, jota tituleerataan lempinimellä ”Lempäälän Lemieux” siksi, että miehen juuret ovat tukevasti itälempääläisessä maankamarassa. Anttila kohautti kesällä 2004 saamalla historian ensimmäisenä kakkosdivisioonaa pelaavana NHL-varauksen. Ura Pohjois-Amerikassa ei 32-vuotiaalle Anttilalle ole urjennut, mutta Liigan, KHL:n, ja Ruotsin kautta yli kaksimetrinen pelaaja on edennyt Jokereihin, missä hän pelaa eittämättä uransa parasta jääkiekkoa kivikovassa KHL-sarjassa. Maajoukkueen portit aukesivat Anttilalle neljän vuoden tauon jälkeen menneen viikonlopun Karjala-turnaukseen, missä Anttila teki loistavaa jälkeä. Lempäälän Kisassa Marko Anttila pelasi viimeksi kaudella 2003 – 04, mutta kesät hän viettää Lempäälässä ja treenaa peruskuntoharjoituksensa Hakkarissa sekä Liikuntaparkissa.

Mikäli kyseiset urheilijat Suomen edustusnutun päälleen pukevat, voidaan hyvin perustein odottaa heiltä myös mitalituliaisia. Veikataan, että kolme olympiamitalia saa lempääläisen lisämausteen.