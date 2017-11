Pop up -myymälä nousi Kesonkulmalle

Käsityöläisten joulumyymälästä löytyy paikallisten tekijöiden taidonnäytteitä

– Kädentaidot ja käsityöt ovat aina olleet lähellä sydäntä, Tiina Ainasoja kertoo.

Se on yksi syy siihen, miksi Kurkituvan viereen, entisiin Oma Säästöpankin tiloihin, on joulun ajaksi noussut pop up -käsityömyymälä. Ajatus myymälästä virisi, kun Ylämäen tilkkulikat toivat Tiina Ainasojalle Kurkitupaan uuden Roosa nauha -himmelin. Puuhakkaiden naisten ja tyhjän tilan yhdistelmä sai viimeisen silauksen, kun pankki lähti mukaan ideaan.

Yhteensä pop up -myymälässä on kahdentoista paikallisen käsityöharrastajan taidonnäytteitä, joita voi sujauttaa esimerkiksi pukinkonttiin. Käsityöläiset pitävät myymälää auki vuorotellen päivystäen. Myymälä on jo auki, mutta virallisia avajaisia vietetään torstaina 16. marraskuuta.

Avajaisisiin paikalle saapuu joulun odotetuin vieras, jolle voi käydä tuomansa vaikka toivelahjalistan. Avajaiset kestävät koko päivän, mutta kiireisen joulupukin voi tavata iltapäivällä neljän ja kuuden välillä. Joulupukin lisäksi jouluista tunnelmaa tuo glögi- ja joulutorttutarjoilu. Mukana ovat myös partiolaiset paistamassa makkaraa.