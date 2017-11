Vesilahdesta havainto vaeltavasta hiiripöllöstä

Hiiripöllöillä on meneillään voimakas vaellus. Syyskuun alusta alkaen Pirkanmaalta on ilmoitettu Tiira-lintutietopalveluun 84 hiiripöllöä. Eniten ilmoituksia on tullut Ruovedeltä, josta on ilmoitus ainakin 14 eri pöllöstä. Orivedeltä on havaintoja ainakin 13 pöllöstä ja Hämeenkyröstä 11 pöllöstä. Vesilahdesta on tehty yksi hiiripöllöhavainto.

Rengastustietojen mukaan suuri osa pöllöistä on l nuoria lintuja. Vaelluksia syntyy, kun pesintätulos on hyvä tai kun ravinnosta on pulaa. Pohjoisessa Suomessa on tänä pesimäkautena ollut hyvin vähän ravintoa, mikä on vaikuttanut petolintujen pesimättömyyteen. Syksyllä on saatu tietoja, että hiiripöllöjä on ollut liikkeellä Ruotsissa ja Norjassa runsaasti Suomen tapaan. Ovatko suomalaiset vaelluksella olevat pöllöt tulleetkin lännestä? Vai jostakin itärajan takaa? Tämä mielenkiintoinen tieto selviää ehkä aikaa myöten.

Hiiripöllön voi tavata tähystelemässä sähkölangalla, pylvään tai puun – usein kuusen – latvassa myyriä ja hiiriä vaanien aivan vilkkaankin tien varrelta ja hakkuuaukion reunamilta.

– Hiiripöllö saalistelee pitkin päivää myös valoisaan aikaan. Pirkanmaalla voi olla alueellisesti paikkoja, joissa pöllöille löytyy kohtuullisesti purtavaa, vaikkakin myyräkannat ovat alamaissa, sanoo Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin.

Hiiripöllöjä näkee lukuisasti Pirkanmaalla, kun pöllöillä on vaellus käynnissä. Jos ravintoa on hyvin saatavissa, hiiripöllöt voivat jäädä talvehtimaan maakuntaan. Tällöin myös hiiripöllöjä voi jäädä pesimään Pirkanmaalle. Pirkanmaan pesivien hiiripöllöjen parimääräksi on arvioitu nollasta viiteen paria. Edellinen hiiripöllöjen vaellus osui vuosille 2013–14. Tuolloin maakunnasta ilmoitettiin noin 250 hiiripöllöhavaintoa.