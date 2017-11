Yhden euron arvonnat – valepoliisit puhelimessa

Valkeakosken poliisiaseman ja siten myös Lempäälän ja Vesilahden alueen rikostutkinnan esimiehenä työskentelevän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Uusipaikan mukaan paras tutkittava rikos poliisissa on toteutumatta jäänyt rikos.

– Siihen kansalaisten hereillä olo on paras lääke.

Poliisia työllistää hänen mukaansa juuri nyt petosrikokset, jotka määrällisesti valtaosin tapahtuvat nykyisin internetin avulla.

– Poliisi saa selvitettyä nämä rikokset lähes poikkeuksetta, mutta petetty kansalainen ei yleensä saa petoksissa menetettyjä rahojaan takaisin johtuen rikoksen tekijän olemattomasta maksukyvystä. Näissä rikoksissa kansalainen voi kuitenkin toisin toimimalla, terveellä harkinnalla ja pienellä epäluulolla helposti välttyä joutumasta rikoksen uhriksi tai ainakin minimoida vahingot, Uusipaikka sanoo.

Valkeakosken poliisilla on käynnissä tai juuri syyteharkintaan saatettuina useita isoja, jopa lähes sadan eri nettipetosten sarjoja, joissa tutkinta lähtee liikkeelle uhrien ilmoituksista. Tämän jälkeen poliisi tavanomaisesti toteaa pankkitiedusteluilla useita vastaavia rikoksia epäilyn kohdetilillä. Poliisi takavarikoi kohdetilit ja mahdollisesti muut petoksiin käytettävät tilit.

– Joskus rikokset kuitenkin jatkuvat tuttavien tilejä hyväksikäyttäen ja tämän jälkeen epäilty on jouduttu ottamaan kiinni ja käräjäoikeuden päätöksellä rikoksen jatkamisvaaran johdosta vangitsemaan. Aina tämäkään ei ole riittänyt, vaan henkilö on vapautuessaan jatkanut rikoksiaan. Tekijöiden taustalla on usein olleet päihteet ja menetetty elämänhallinta, Uusipaikka sanoo.

Erilaisissa nettipetoksissa internetin eri myynti-, vuokra- ja ostopalstoilla kaupataan olematonta tuotetta tai palvelua, joka on sisällöllisesti suhteessa pyydettävään hintaan liian hyvää ollakseen totta.

– Asiakkaan joutumista uhriksi edesautetaan luomalla aikapaine, esimerkiksi kiireellisellä varausmaksulla, koska jonossa on muitakin asiakkaita, jota juuri tämän tuotteen haluaisi.

Uusipaikka painottaa, että valokuvat tuotteesta tai palvelusta, kuten vuokrattavan mökin tai asuntovaunun kuvat tai myynnissä olevan puhelimen kuvat, eivät varmista sitä, että kuvien mukainen esine on juuri myyjän oma.

– Kuvat on voitu kopioida esimerkiksi hakukoneen etsimistä kuvista. Erilaisiin työkoneiden myynti-ilmoituksiin ja kiinteistön vuokrausilmoituksiin liittyy riski isoillekin vahingoille pyydettävien euromäärien ollessa tavanomaista suurempia.

Internetissä kauppaa tekevän kansalaisen ei Uusipaikan mukaan kannata siirtää euroakaan näkemättä ja tarkistamatta tuotetta, elleivät nämä eurot ole itselle täysin ylimääräisiä ja turhia.

– Ei kukaan kivijalkakaupassakaan asioidessaan maksa esineestä, jota ei ole nähtävillä. Helpointa on suosia tavaroita ostaessa lähellä, ajoetäisyyden päässä olevia myyjiä, jolloin voi henkilökohtaisesti ennen maksamista varmistua, että esine on olemassa ja siinä kunnossa, kun haluaa sen olevan.

Pitkillä etäisyyksillä postiennakko ja lähetykseen kirjatulla paketin avaamis- ja tarkastamisoikeudella ennen maksu, ehkäisee myös rikoksen uhriksi joutumista. Postiennakolla on vastaanottajan pakettia tarkastamatta saapunut kiviä ja esitenippuja tietokoneina ja puhelimina.

– Myös omaa, myyjän lähellä asuvaa lähipiiriä voi käyttää apuna tarkastaessaan tai jopa ostaessaan heidän avullaan kaukana olevan tuotteen. Mikäli sama henkilö on myynyt myyntikanavalla aiemminkin tuotteita, voi ennen ostopäätöksen tekemistä myyjän tiedot syöttää hakukoneeseen löytääkseen mahdollisia negatiivisia palautteita tai tietoja aiemmista erehdyttämisistä, Antti Uusipaikka vinkkaa.

Oma erillinen lukunsa on petosrikokset, joissa voi saada kalliin puhelimen tai osallistua hyvään arvontaan maksamalla yhden euron.

–Tarjoukset ovat liian hyviä tarjouksia totta. Rikokset ovat usein Suomen ulkopuolelta käsin tehtyjä ja näissä olemattomissa arvonnoissa tai myynneissä on tarkoituksena kalastaa hyväuskoisen kansalaisen luotto- tai pankkikortin tiedot päästäkseen tilillä oleviin rahoihin. Näissä rikoksissa hyväuskoinen kansalainen on paras apukäsi rikolliselle.

Tämänkaltaisia rikosilmoituksia tulee Valkeakosken poliisille Uusipaikan mukaan jopa viikoittain.

– Lahjakortin arvontamaksuun tai yhden euron puhelimeen langenneet ovat menettäneet tilillä olevat rahansa. Pankki ei korvaa, koska asiakas on itse luovuttanut tiedot rikollisille.

Suomalainen vastine internetissä tapahtuvalle tietojen kalastelulle on nykyisin puhelimitse tapahtuvat huijaamiset.

– Rikollinen voi esiintyä pankkitoimihenkilönä tai valitettavan usein myös poliisina. Henkilö soittaa ja kyselee tunnuslukuja pankkitoimintoihin.

Soittaja luo hyvin usein aikapainetta, esimerkiksi tunnuksia tarvittaisiin välittömästi asiakkaan tilille kohdistuvan rikoksen estämiseksi. Nämä valesoitot ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, ja jos soittaja esiintyy puhelussa poliisina, syyllistyy soittaja petosrikoksen lisäksi myös virkavallan anastusrikokseen.

– Poliisi, pankki tai muukaan taho eivät koskaan kysele tunnuslukuja – ei puhelimitse tai kotiovella käydessään, Uusipaikka muistuttaa.

Rikosten tekemiseksi on poliisina esiinnytty kuluneena vuotena jo useita satoja kertoja. Valkeakosken poliisi on käynnistänyt useita rikostutkintoja.

– Onneksi puheluihin vastanneet ovat toimineet usein viisaasti. Eräskin ilmoittaja oli valepoliisin soittaessa kertonut soittavansa poliisille. Tällöin puhelu oli välittömästi katkennut.

Ihmisten läheisyydenkaipuuta osataan myös käyttää hyväksi rikosten tekemiseen.

Valkeakosken poliisissakin on ollut tutkinnassa useita rikoksia, jossa ulkomailla asuva henkilö esiintyy milloin missäkin peiteroolissa, usein ulkomailla palvelevana USA:n sotilaana tai upseerina ja on ihastunut juuri kohteena olevaan suomalaiseen naiseen.

– Vale-etäsuhteen muodostuminen voi kestää kuukausia, jopa vuosia. Seurauksena on lopulta se, että rikoksen uhri on korviaan myöten veloissa maksettuaan jopa lainaa otettuaan kymmeniä tuhansia euroja ihastuksen kohteelle. Tai rahojen sijaan annettuaan tilinsä käytettäväksi rahanpesuun eli rahasiirtojen tilille ottamiseen ja eteenpäin tilittämisiin. Näin toimiessaan saattaa syyllistyä rahanpesurikokseen.

Tässäkin rikostyypissä auttaisi Uusipaikan mukaan aiheelliset kysymykset: Miksi ihastuksen kohteena olen juuri minä? Onko tämä liian hyvää ollakseen totta?

Näin ehkäiset petosrikoksen

Tärkeää petosrikosten omatoimisessa ehkäisemisessä on rauhallinen, kiireetön toiminta niin verkossa kuin maksutunnuksia muutoinkin käsitellessä.

Liian hyvä ollakseen totta ei ole totta.

Päätöksessä kiire kostautuu. Ostamasi tai vuokraamasi tuote ei varmasti ole viimeinen maailmassa

Osto- ja nostorajat: Suurikaan huolellisuus ei aina auta. Tällöin viimeinen hyvä ja helposti asetettava este rikosvahinkojen minimoimiseksi on asettaa pankin kautta erilaisia rajoja omalle tililleen tai kortilleen. Esimerkiksi ostot verkossa tai ulkomailta kannattaa asettaa mahdollisimman pieneksi. Tällöin tiliä saadaan väärinkäytettyä vain asetettuun rajaan saakka. Käyttörajoja saa helposti muutettua oman käyttötarpeen muuttuessa.