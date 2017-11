Talous puhutti kunnanhallitusta yli kuusi tuntia

Kunnanjohtaja toteaa, että koulujen tai päiväkotien lakkauttaminen ei ole ollut tapetilla

– Talous on kireä ja sitä ei käy kieltäminen, toteaa kunnanjohtaja Erkki Paloniemi.

Hän esitti maanantaina 13. marraskuuta Vesilahden kunnanhallitukselle talousarvion ja talousarviosuunnitelman vuosille 2018–2020. Kunnanhallitus pui talousasioita pitkään kuusi tuntia kestäneessä kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin kuitenkin sellaisenaan ja sitä esitetään valtuustolle 11. joulukuuta.

Vuoden 2018 aikana kunnan taseen kertynyt ylijäämä on muuttumassa alijäämäksi. Tilikauden alijäämäksi muodostunee noin 1,4 miljoonaa euroa. Tulos on alijäämäinen myös suunnitelmavuosina 2019-2020. Kun kunnan tase on alijäämäinen, täyttyy yksi kriisikunnan tunnusmerkeistä.

Taseeseen kertynyt alijäämä pitää kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lähtien. Kunnanvaltuusto esittää kunnanvaltuustolle, että lautakunnat ja hallintokunnat laativat maaliskuun alkuun mennessä selvityksen talouden tarkistamiseksi. Selvityksien kautta valtuusto tarkistaa vuoden 2018 talousarviota maalis–huhtikuussa.

Erkki Paloniemi korostaa, että päiväkotien tai koulujen lakkauttaminen ei ole olleet tapetilla. Ainoa mahdollinen lakkautettava päiväkoti olisi Ahtialan päiväkoti, mutta hän toteaa, että sen lakkauttaminen ei sisälly kunnanhallitukselle esitettyyn ehdotukseen. Hänen mukaansa kaksi kertaa valtuuston äänestyksessä lakkauttamiselta pelastettu päiväkoti saa nyt rauhassa niin sanotusti näyttää kyntensä. Lisäksi hän toteaa, että koulujen lakkauttaminen ei olisi nyt mahdollista, koska koulujen oppilaat eivät mahtuisi keskitetysti mihinkään kouluun.

Talousarvion taustatietoihin on kuitenkin kirjattu, että sivistystoimen osalta toimenpiteinä alijäämän kattamiseksi tulee kysymykseen koulu- ja päiväkotiverkon selvitystyö ja etenkin pienten yksiköiden toimintaedellytysten arviointi. Varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetusikäisten määrää tulee tarkastella ennusteiden pohjalta ja laskuun tulee reagoida ajoissa palveluverkkoselvityksen tehostamistoimenpiteitä toteuttamalla, kiinteistökuluja karsimalla sekä vakanssien lakkauttamisella. Koko kunnan tasolla toimenpiteiden pohtiminen vaatii lisäselvitystä ja asioiden työstämistä edelleen

Vesilahden kunnan taloutta kiristää entisestään laskevat valtionosuudet. Yhtenensä valtionosuudet laskevat yli 350 000 euroa.

Kunta jatkaa aktiivista maanhankinta- ja tonttipolitiikkaa ja maa-alueiden ostoon on varattu 100 000 euroa. Kiinteistöjen myyntivoitoksi on merkitty noin 260 000 euroa. Summa arvioidaan saatavan asuin- ja yritystonttien sekä Tuulikallion kiinteistön ja vanhan kirjastorakennusten myynnistä. Puunmyynnistä kunnalle on merkitty 50 000 euron tulo.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle valtuutusta nostaa 2 miljoonan euroa talousarviolainaa. Sillä katetaan investointeja ja lyhennetään pitkäaikaisia lainoja. Yhteensä lainamäärä vuoden 2018 lopulla on talousarvion mukaan 15 390 000 euroa, mikä on 3 420 euroa asukasta kohden.