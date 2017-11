Nordealle konttori Ideaparkiin

Tallelokerot poistuvat käytöstä. Verkkotoiminta kasvaa huimaa vauhtia

Nordea avaa ensi vuoden helmikuun alussa uuden pankkikonttorin Ideaparkiin. Samalla Nordean Lempäälän, Akaan ja Valkeakosken konttorit sulkeutuvat.

Lempäälän konttorinjohtaja Anita Näsärö siirtyy Ideaparkin konttorin johtajaksi. Akaan ja Valkeakoskon konttorinjohtaja Matti Fagerlund lähtee puolestaan johtamaan Tampereen palvelukonttoria.

Ideaparkin konttoriin tulee yhdeksän vakituista työntekijää. Konttorissa on työpisteet kaikkiaan 15 hengelle.

– Vakituisten lisäksi konttorissa käy kiertäviä työntekijöitä, jolloin päivittäin paikalla on 12–13 henkeä, kertoo Anita Näsärö.

Konttorien lakkauttaminen ei aiheuta irtisanomisia. Uuden konttorin henkilökunta tulee lakkautettavista konttoreista.

Nordea alkoi suunnitella uuden konttorin avaamista Ideaparkiiin jo puolitoista vuotta sitten.

Uusi konttori päätettiin sijoittaa sinne, missä ihmiset liikkuvat. Palvelukonseptissa on huomioitu erityisesti Etelä-Pirkanmaan lapsiperheet.

– Haluamme panostaa lapsiperheisiin. Heille tärkeitä asioita ovat kodin rahoittaminen sekä perheiden aseman turvaaminen erilaisissa taloudellisissa tilanteissa, aluejohtaja Elina Lampinen sanoo.

Myös säästämisen, sijoittamisen ja varainhoitamisen neuvojat ovat konttorissa paikalla joka päivä. Tarjolla on lisäksi yritys- ja lainopillista neuvontaa.

Konttorissa toimitaan ajanvarauksella. Neuvotteluja varten on viisi neuvotteluhuonetta.

Uusi konttori on avoinna maanantaista torstaihin klo 10-19 ja perjantaisin klo 10-17.

– Tämä mahdollistaa esimerkiksi lapsiperheille sen, että konttoriin voi saapua työpäivän jälkeen, Elina Lampinen toteaa.

Kassapalveluja konttorissa ei ole, vaan ne löytyvät Tampereelta. Paikallisista konttoreista kassapalvelut loppuivat jo pari vuotta sitten.

Nordea on opastanut asiakkaitaan sähköisten palvelujen käyttöön.

– Älypuhelimen tai tabletin käyttö ei ole ikäkysymys. Olemme niin monta kertaa yllättyneet kuinka hyvin iäkkäämmät ihmiset osaavat käyttää laitteita, Lampinen kertoo.

Kaikki eivät halua käyttää älypuhelimia eikä heitä siihen yritetä pakottaa.

– Heitä varten on suoramaksut ja maksupalvelut. He käyvät konttorissa säästämisen neuvotteluissa ja avaamassa uusia sopimuksia erityisesti maksamiseen liittyvissä asioissa. Käynnin tarve on yleensä vähäinen, kerran vuodessa tai kahdessa, Näsärö sanoo.

Nykyisten konttorien sulkeuduttua tallelokerot poistetaan tyystin käytöstä. Tallelokeron vuokranneille lähetetään kuluvalla viikolla toimintaohjeet.

Elina Lampisen mukaan tallelokeroiden käyttö on vuosien mittaan hiipunut. Pankkiväki ei tiedä, mitä lokeroissa säilytetään, mutta lokeron käyttäjän kuoltua avatuista lokeroista on löytynyt kaikkea mahdollista vanhojen asiakirjojen lisäksi. Kuopiossa lokerosta löytyi silakoita.

Jos tallelokeron vuokraaja menehtyy, lokeron sisältöä luetteloitaessa tarvitaan paikalle pesänselvittäjän lisäksi kaksi pankin toimihenkilöä. Monesti omaiset asuvat eri paikkakunnalla, mikä entisestään vaikeuttaa asioiden selvittelyä.

Tallelokeron tilalle on tarjolla uusia palveluja.

– Meillä on nykyaikainen palvelu, jolla voidaan kaikki asiakirjat tallettaa toimivalla tavalla. Myös asiakirjojen sähköistäminen lisääntyy. Panttikirjat ovat sähköisessä järjestelmässä ja ne voi sinne itsekin siirtää, Lampinen toteaa.

Kun pankin asiakas muuttaa, hän voi pyytää säilössä olevien asiakirjojen siirtoa uudelle kotipaikkakunnalleen.

Pankkiväki kehottaa kansalaisia varautumaan tulevaan tekemällä edunvalvontavaltuutukset ja testamentit hyvissä ajoin.

Pankkimaailmassa on menossa alan historian suurin muutos. Digitaalisuus mullistaa maailmaa.

– Verkkotapaamisten määrä kasvaa vauhdilla ja niihin on jouduttu lisäämään resursseja. Yli 25 prosenttia rahoituksen neuvotteluista käydään verkossa ja veikkaan, että vuoden lopulla luku on jo 30, Elina Lampinen arvioi.

– Muutoksen vauhti on hurja. Tämä on isoin muutos yli 30 vuoteen, sanoo Matti Fagerlund, jonka tehtäviin palvelukonttorinjohtajana kuuluvat myös digiasiat.

Nykyiset konttorit jatkavat toimintaa Ideaparkin avaukseen saakka. Ennen avausta konttorit ovat kiinni päivän tai kaksi muuton vuoksi.

Ideaparkiin tuleva uusi konttori sijoittuu vastapäätä FunParkin sisäänkäyntiä.

– Ihan mahtavaa, kun päästään uusiin tiloihin ja saadaan käyttöön hyvät työvälineet ja tekniikka. Konttoriin on ollut tunkua, kaikki ovat halunneet päästä sinne töihin, Anita Näsärö sanoo.

Kauppakeskuksen toisessa kerroksessa olevaan konttoriin pääsee portaita, liukuportaita tai hissiä käyttäen.

– Hissi on aivan konttorin nurkan takana. Lastenvaunujen kanssa liikkuvat lapsiperheet ja iäkkäämmät ihmiset pääsevät hissillä helposti konttoriin.