Henkilökuntaa ei vähennetä, mutta säästöjä haetaan vuokrakuluista

Lempäälän perhetupien määrä vähenee vuodenvaihteessa kolmeen, kun Moision alueen perhetupa Pyrstötähti lakkautetaan. Pyrstötähdessä on käynyt säännöllisesti 20–30 perhettä. Aiemmin luku on ollut lähempänä neljääkymmentä. Tuvan kahdesta työntekijästä toinen siirtyy perhetupa Pikkukettuun keskustaan ja toinen Kissankulmalle Kuljuun.

Lakkauttamisen syynä ovat resurssien kohdentaminen toisaalle ja taloudelliset seikat.

– Käymme vuosittain läpi sitä, mitä palveluja me tuotamme eri-ikäisille lapsille ja perheille ja olemme tehneet paljon yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja seurakunnan toimijoiden kanssa. Nyt kun olemme kartoittaneet LAPE-muutosohjelmassa pienten lasten palveluja, niin huomasimme, että meillä on paljon erilaisia palveluja nimenomaan alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen, kertoo sosiaalityön johtaja Sisko Vesander.

– Katsoimme, että kolme tupaa riittää meidän kuntalaisille tuottamaan alle kolmevuotiaidenkin lasten perheille kohtaamispaikkoja ja lasten ja vanhempien vuorovaikutusta tukevaa palvelua. Kolmen tuvan ajateltiin olevan riittävä resurssi, hän jatkaa.

Perhetupien henkilöstöä ei vähennetä, mutta säästöjä syntyy vuositasolla kymmeniä tuhansia euroja Pyrstötähden vuokrakuluista.

Perhetuvilla työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä, joista kaksi siirtyy vuoden alusta toisiin tehtäviin vauvaperhetyöhön ja kotiin tehtävään perhetyöhön. Suunnitelmissa on muun muassa aloittaa ensisynnyttäjien Akuliinan tyyppinen ryhmä toisen lapsen saaville. Toiveissa on pystyä palvelemaan laajemmin eri-ikäisten lasten perheitä. Alkamassa on myös muun muassa sosiaalisen sirkuksen ja eroperheen lapsien ryhmiä.

– Kotiin tehtävää sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä on tehtykin, mutta sitä voidaan jatkossa ehkä markkinoida paremmin niille perheille, jotka eivät hyödy tästä yhteisöllisestä perhetuvalla tapahtuvasta toiminnasta, Sisko Vesander toteaa.

– Perheiden tarpeet ovat erilaisia. Toisia perheitä tukee perhetuvilta saatava vertaistuki ja arjen vinkit. Osa perheistä tarvitsee yksilöllisempää tukea sekä kotiin tehtävää perhetyötä, sanoo suunnittelija ja hyvinvointikoordinaattori Tuula Salminen.

– Asiakaspalautteissa on ollut toivetta kotiin tehtävän perhetyön lisäämiselle, johtava perhetyöntekijä Leena Järvinen kertoo.

Pyrstötähden ohjaaja Sanna Karvinen kertoo, että tilanteesta on kerrottu perhetuvalla avoimesti. Päätös on herättänyt kysymyksiä, mutta se on ymmärretty. Osaa kävijöistä huolettaa kulkeminen, osaa reppupäivien kohtalo. Suositut reppupäivät, joihin perhetuvilla mukana olevat perheet voivat jättää yli 1-vuotiaita lapsia hoitoon, jatkuvat normaaliin tapaan muilla perhetuvilla.

– Perhetupien toimintaa ja kävijämääriä arvioidaan muutaman kuukauden kuluttua Pyrstötähden lakkauttamisesta, ja palveluja pyritään mukauttamaan perhetupien asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden, Sisko Vesander toteaa.

Muutoshanke nappaa kiinni eriarvoistumisesta

Valtakunnallinen hallituksen kärkihanke LAPE puuttuu lasten ja nuorten eriarvoistumiseen tavoitteenaan oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Pirkanmaalla LAPE-muutoshankkeessa ovat mukana kaikki kunnat ja kaikkiin kuntiin on luotu oma LAPE-työryhmä. Lempäälässä työryhmässä ovat kunnan lisäksi mukana muun muassa seurakunnan, MLL:n ja nuorisovaltuuston edustus.

Pirkanmaalla Pippuri-nimellä kulkeva muutoshanke keskittyy erityisesti perhekeskus-toimintamalliin. Perhekeskus ei ole varsinaisesti paikka, jossa on seinät ja katto, vaan verkosto. Ajatuksena on, että asiakas on aina oikealla ovella. Apua ja tukea saa silloin helposti.

Muutosohjelman pilotit toteutetaan nopealla temmolla tämän ja ensi vuoden aikana. Lempäälän kunnan nettisivuilla on koko hankkeen ajan avoinna LAPE-kysely, johon voi antaa palautetta, kommentteja ja kehitysehdotuksia.