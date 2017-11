LeKi-orkesteria kapellimestaroi Antti Kangasniemi

Lempäälän Kisa palasi Mestiksessä tositoimiin puolentoista viikon tauolta erittäin terävällä tavalla. Kaksi sarjan kärkipään joukkuetta jäi kiistatta nopsaluistimisten lempääläisten jalkoihin. Savonlinnasta LeKi ei pisteitä ole vuosiin saanut, siksi pitkän reissupelin voitto maistui erittäin makealta. Kuusi lisäpistettä sementoi LeKin asemaa sarjan kärkitriossa Keuruun ja Vantaan vanavedessä.– Kieltämättä olo on tyytyväinen, arvokkaat pisteet napattiin. Erityisesti lämmittää, että molemmissa peleissä pelasimme todella tylyn tyylikkäät päätöserät, sen paremmin Vantaa kuin Savonlinnakaan ei saanut aikaan juuri minkäänlaista kiriä, kiitteli Kisan valmentajasuojattiensa kypsyyttä.– Pelinopeudessa olemme olleet alkukaudesta vähän purjeessa nimenomaan kotikaukalossa, mutta nyt Vantaa-ottelussa olimme heti pelin alussa hyvällä liikkeellä. Jokainen ketju sai painetta vastustajan päätyyn, sekin on positiivinen juttu, jatkoi Kuusela ja sai Hakkarissa Kiekko-Vantaan kokeneelta valmentajaltakomppausta.– Tämä oli yksi kovavauhtisimmista otteluista koko kaudella, arvosti Arvonen ottelun tasoa.Vantaa-voiton torjui, joka sai kaudelleen toisen Liigapelinkin vyölleen, kun hänen emoseuransa Tappara löylytti HPK:ta lukemin 4 – 0. Heljangolla on kahdesta Liigapelistä saldona kaksi nollapeliä. Savonlinnassapysäytti eleettömästi kotipoikien tuiman alkurynnistyksen ja takasi näin Kisalle saumat toisen erän tappavaan iskuun. Luukkosen vireen yhtenä selityksenä oli, että hänet NHL:ään varanneen Buffalo Sabresin maalivahtivalmentajavieraili Suomessa ja kävi Hakkarissa LeKin treeeneissä sparraamassa nuorta lupausta.: Kisan pakisto oli molemmissa viikon peleissä rautaisessa iskussa. Etenkin Tappara-laina(1+2) ja HPK-laina(0+4) ovat sen tason puolustajia, joita ei Mestis-tasolla montaa ole. Esimerkiksi Rouhiainen olisi heittämällä liki minkä muun Liigajoukkueen vakikokoonpanossa, paitsi kivikovan Tapparan.: Vaikka ylistystä ja suitsutusta ansaitsee viikon esityksistä koko Kisan joukkue, nousee yksi nimi kirkkaasti yli muiden. 32-vuotias Antti Kangasniemi on noussut huimaan syyskuntoon marraskuun kaamoksessa. Kaksi maalia ja syötön saldonnut Kangasniemi on pelillisesti ja henkisesti Kisan ylikapellimestari. Yli- ja alivoimat rakentuvat maestron varaan, tasakentällisillä hänen vitjansa, jossa viikolla viilettivät nuoretja T, rakentaa maalipaikkoja tuhkatiheään.– Antti on johtaja kaukalossa ja kopissa, kerrassaan loistava persoona. Näillä peliesityksillä hänellä varmasti on monia ottajia, toivottavasti kykenemme pitämään miehestä kiinni loppukauden ajan, ylistää Kuuselas Kangasniemeä.Kangasniemi on kaksi kertaa jo käynyt Ilveksessä paikkaamassa loukkaantumisten takia, ovi tupsukorviin on jatkossakin raollaan. Pienen poikalapsen isä viihtyy mainiosti Tampereella ja tykkää pelata Mestistä Lempäälässä.– Nyt elän hienoa aikaa elämässä, totesi Kangasniemi aiemmin syksyllä.Kolmen ottelun viikolla Kisa kohtaa keskiviikkona Hermeksen Hakkarissa, matkustaa Heinolaan Peliittojen vieraaksi perjantaina ja pelaa taas lauantaina kotiottelun Jokipoikia vastaan.