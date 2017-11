Sarjakärki liian kova lentis-Kisalle

– Hurmoksen lyömiseen olisi tarvittu jokaiselta pelaajalta itsensä ylittämistä ja hirmuista henkistä latausta, nyt kumpaakaan ei meiltä nähty. Mutta matka jatkuu, ei maata ole syytä myydä tästä tappiosta, kausi on nuori ja ero Hurmokseenkin voidaan saada kavennettua kevääseen mennessä, raportoi Kisan valmentajaKisa teki pitkän, noin 850 kilometrisen, reissun niin huolella kuin mahdollista. Jyväskylässä joukkue stoppasi aamupäivätreeneihin ja haki näin liukkautta niveliin vastapainoksi pitkälle bussissa istumiselle. Pelin alku tarjosi silti todellisia uppercut-tyrmäysiskuja kisalaisille. Hurmos pieksi palloa huimalla teholla ja torjui kisalaisten iskijät tylystija ruandalaisammattilaisenvoimin.Kolmanteen erään Nyström esikuntineen teki kokoonpanokikkailuita, istuttaen muun muassa hakkurisentteriksi jahakkuriksi. Toviksi peli paranikin ja yksi erävoitto kairautui kotiin vietäväksi. Neljänteen erään ei kuitenkaan vaihtojen tuoma buusti enää kantanut.Kisalta parasta antia esitti avausseitsikkoon murtautunut, joka vastaanotti eleettömän varmasti ja lyöntipelikin 22-vuotiaalla Rantasella paranee ottelu ottelulta. Silpo uurasti keskipelaajana ja hakkurina joukkueensa eteen täydellä sydämellä.Kisa on ykkössarjan taulukossa tukevasti kolmantena, ennen joulua on vielä kova rypistys edessä neljän ottelun verran. Seuraavan kerran LeKi pelaa Vilppulassa sarjatulokas Tähden vieraana.