Vaalilupausten puoliintumisaika

Meille tavallisille tallaajille puoliintumisaika on tullut tutuksi ydinvoima-asioista. On oltu huolissaan siitä, kuinka hitaasti radioaktiiviset aineet hajoavat. Mutta käsite voidaan ymmärtää paljon laajemmin.

Puoliintumisaika on aika, jonka kuluessa puolet aineesta on hajonnut. Joidenkin radioaktiivisten aineiden puoliintumisajat ovat sekunnin murto-osia, joidenkin taas miljardeja vuosia. Ydinvoimaloissa raaka-aineena käytettävä uraanin isotooppi puoliintuu noin 700 miljoonassa vuodessa, mutta prosessin tuloksena syntyvä Cesium-137 puoliintuu 30 vuodessa.

Biokemiassa ja lääketieteessä puoliintumisajalla ymmärretään aikaa, jonka kuluessa puolet aineen molekyyleistä on hajonnut elimistössä tai muussa biologisessa systeemissä.

Se tieteellisestä taustasta, ja nyt voimme siirtyä käytäntöön. Puoliintumisajalla on monta soveltamisaluetta. On mielenkiintoista pohtia esimerkiksi vaalilupausten puoliintumisaikaa. Sen perusteella voidaan laskea, kuinka pian lupaukset ovat häipyneet kokonaan taivaan tuuliin. Mainittakoon, että tarkoitukseen kehitettyä kaavaa voidaan soveltaa myös kansanedustajien, europarlamentaarikkojen ja muidenkin vaalilupauksiin, mutta keskitymme nyt kuntapäättäjiin. He kun ovat lähellä meitä kaikkia.

Uudet valtuutetut Lempäälässä ja Vesilahdessa ovat olleet puikoissa kohta puoli vuotta. Päätellen alkuinnokkaiden puheiden laimenemistahdista lupausten puoliintumisaika taitaa olla juuri tämä kuusi kuukautta.

Mitkä seikat vaikuttavat puoliintumisajan pituuteen? Yksi keino on kuntalaisten äänekkyys. Lempäälässä kuntalaiset ovat tehneet kaikkensa, jotta lupausten puoliintumisaika pitenisi. Veronmaksajien kuulemistilaisuuksissa Lempäälässä on yritetty muistuttaa esimerkiksi uimahallilupauksesta, jolla varsinkin yksi valtuutettu on ratsastanut, mutta mikään ei ole auttanut. Hiljaista on ollut valtuutettujen suunnalla.

Valtuutettujen oloa on helpottanut vähitellen virinnyt talouskasvu. Kun verotuloja kertyy enemmän, ei kipeitä päätöksiä jouduta tekemään edellisvuosien tahtiin. Se pitää alamaiset rauhallisina, lupauksista ei joudu niin helposti tilille ja puoliintumisaika voi näin lyhentyä.

Vaalilupausten unohtaminen noudattaa pääpiirteissään seuraavaa matemaattista mallia. Lupausten muistaminen ja innokkaat puheet puolittuvat kuuden kuukauden jaksoissa. Tällä hetkellä niistä on jäljellä puolet eli 50 %, ensi keväänä 25 % ja vuoden päästä syksyllä enää 12,5 %. Kun vaaleista on kulunut kaksi vuotta, luku on 6,25 %, ja kun vielä kuluu vuosi, olemme 1,5 prosentissa. Seuraavana eli uutena vaalivuonna lupaukset eivät säteile enää käytännössä yhtään. Ne ovat täysin vaarattomia, ja valtuutettu voi huoletta luvata uusia asioita. Entisiä ei muista enää kukaan.

Meidän on siis turha moittia valtuutettuja lupaustensa rikkomisesta. He eivät voi matematiikalle mitään. Fysiikan ja kemian lait ovat rikkomattomia. Ihmiset, edes kaikkivoivat valtuutetut, eivät voi niitä muuksi muuttaa. Näiden lakien mukaan meidän on eläminen, miten taidamme parhaiten.

Kirjoittaja ehdottaa Lempäälän mainoslauseeksi: ”Lupa tehdä, paitsi uimahallia”