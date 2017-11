Kristillisdemokraatit ovat huolissaan sisäilmaongelmista

Kristillisdemokraattien Lempäälän–Vesilahden paikallisosasto valitsi vuosikokouksessaan 16. marraskuuta Katja Korpelan jatkokaudelle paikallisosaston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Rautkivi. Paikallisosaston sihteerinä ja rahastonhoitaja toimii Piia Nurmela.

Uusina jäseninä osaston johtokuntaan valittiin Tarja Aaltonen, Piia Nurmela, Lea Sirainen ja Stiina Varhi. Vanhoina jäseninä jatkavat Katja Korpela, Jouko Rautkivi ja Timo Viitanen.

Kristillisdemokraatit antovat kokouksestaan kannanoton yleistyvistä sisäilmaongelmista. Kannanotossa todetaan, että sisäilmaongelmille altistuu päivittäin 600 000–800 000 henkeä, joista 100 000–200 000 on lapsia.

– Mitä pidempään altistus jatkuu, sitä todennäköisimmin sairastutaan. Sisäilmasta oirehtiminen on monien asioiden summa. Altistuminen on elimistöön kertyvä haitta, joten havaitut ongelmat tulee aina korjata pikaisesti.

Paikallisosaston mielestä yksi syy tilanteeseen voi olla liian tiivis rakentaminen.

– Rakennuskanta on vanhaa, osa jo yli 40-vuotiasta. Tiloja on saatettu myös pilata esimerkiksi sillä, että painovoimainen ilmanvaihto on vaihdettu koneelliseen ilmanvaihtoon. Energiansäästösyistä useissa kouluissa ja päiväkodeissa ilmanvaihto iltaisin, viikonlopuiksi ja lomien ajaksi vähennetään minimiin. Lisäksi käytetään paljon puhdistuskemikaaleja, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun.

Kristillisdemokraattien Lempäälän–Vesilahden paikallisosasto vaatii, että rakentamisen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

– Rakentamisen toteutuksen valvontaa tulee tehostaa. Kuivaketjurakentamista tulee vaatia ja toteuttaa elinkaarimallia, jossa rakennusliike huolehtii tilan kunnosta ja huollosta sovitun ajan.