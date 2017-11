Leader-rahoitus kehittää maaseutua

Kantrin Kyläfoorumissa esiteltiin muun muassa Rämsöön Iloinen konkkaronkka

Kantrin Leader-rahoituksella voidaan tukea muun muassa yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Julkisen tuen osuus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahasta.

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, joista Kantri ry toimii Tampereen seutukunnassa. Kyläfoorumin ohessa juhlittiin Kantrin 20-vuotista taivalta.

Kyläfoorumissa keskusteltiin muun muassa kyläkouluista. Tilastokeskuksen mukaan puolet Suomen kyläkouluista on

lakkautettu viimeisen 25 vuoden aikana. Nyt kyläkouluja on noin 2400. Koulujen lakkautusta perustellaan usein säästösyillä. Tutkijat Eeva-Kaisa Hyry-Beihammer ja Outi Autti ovat kuitenkin huomauttaneet, etteivät lakkautukset ole aina tuoneet toivottuja säästöjä. Esimerkiksi Pudasjärven kunnassa kuuden koulun lakkauttaminen tuli kalliiksi, Suvi Pesonen Suomen Lähikoulut ry:stä kertoi.

Monessa paikassa koulu on kylän keskus, koska koulu toimii usein myös kyläläisten kokoontumis-, juhla- ja harrastuspaikkana. Kangasalan Raudanmaasta Kautialan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Katri Lindberg ja Nokian Taivalkunnan kylät ry:n puheenjohtaja Olli Sorva kertoivat kyläläisten taisteluista koulun säilyttämiseksi.

– Raudanmaalla kyläläiset ovat tukeneet koulun toimintaa monin eri tavoin, muun muassa järjestämällä erilaista ohjelmaa ja tempauksia sekä toimimalla tarvittaessa välituntivalvojina esikoulussa. Koulussa toimii säännöllisesti kyläkoulukahvila, jonne lasten vanhemmat leipovat tarjottavat ja lapset hoitavat myyntipuolen sekä ohjelman, Lindberg sanoo.

Taivalkunnan kyläkoulu on suuntautunut yrittäjyyskasvatukseen. Idea lähti rehtori Kari Haikoselta, kun koulu oli monesti lakkautusuhan alla. Kyläyhdistys haki hankkeeseen rahoitusta Kantrilta ja toteutti sen yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa.

Yrittäjyyskasvatus on hyvä keino syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Parhaassa tapauksessa nuori saavuttaa hyvän asenteen lisäksi terveen itsetunnon, Olli Sorva valottaa.

Vesilahden Rämsööstä on koulu lakkautettu, mutta rakennuksessa toimii Ahtialan päiväkoti, joka sekin on ollut viime vuosina kahdesti lakkautusuhan alla. Päiväkodin säilyttämisen puolesta Rämsöön kyläkerho hallinnoi Kantrin rahoittaman ”Iloinen konkkaronkka” -hankkeen, jonka tarkoituksena on eri-ikäisten asukkaiden vuorovaikutuksen vahvistaminen.

– Seniorit kokoontuvat päiväkodille kerran viikossa. Erityistä tapaamisissa on se, että meillä on tabletti-tietokoneet, joiden käyttöä opettelemme yhdessä ja lasten kanssa. Pidämme toisiimme myös yhteyttä niiden avulla, Kaarina ja Ilkka Louhi Rämsöön kyläkerhosta kertovat.