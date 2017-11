Vesilahden vuodenmaatilayrittäjä viljelee kuminaa ja härkäpapuakin

Vesilahden vuoden 2017 maatilayrittäjäksi ovat tulleet valituki Katriina Nuora ja Panu Höyssä, jotka isännöivät Laakso-Maijalan tilaa Vesilahden Koskenkylässä. Valintaraati valitsi tällä kertaa nuoren yrittäjän haluten kannustaa muita nuoria maatalousyrittäjiä

Panu Höyssä on lyhyen viljelijäuransa aikana lähtenyt voimakkaasti kehittämään tilan toimintaa. Hän on vuokrannut lisää peltoa ja kunnostanut vuokramaitaan perusteellisesti ojittamalla, kalkitsemalla ja kiviä raivaamalla.

Viljelykasvien valikoimaan on perinteisten viljakasvien lisäksi tullut kumina, härkäpapu, herne ja rapsi.

Kasvinviljelyn ohella Panu Höyssä on tehnyt koneurakointia peltotöissä, talvella lumenaurauksia ja polttopuuklapeja myyntiin. Myös rakennusurakointia on ollut, ripeänä miehenä hän on ehtinyt moneen hommaan.

Panu Höyssä on ollut myös MTK-Vesilahden johtokunnan jäsenenä vuodesta 2013 lähtien. Panu Höyssän avovaimo Katriina Nuora työskentelee Tilipalvelu Tasetieto Oy:n palveluksessa. Tällä hetkellä hän on perhevapaalla.

Vesilahden vuoden 2017 maatilayrittäjän julkistettiin MTK-Vesilahden syyskokouksessa torstaina 23. marraskuuta.

Vesilahdessa on pitkään jatkuneen perinteen mukaisesti valittu vuoden maatilayrittäjä. Kyseessä on jo 15. kerta nykymuotoisessa valintahistoriassa.

Valintaraatiin kuuluivat kehitysjohtaja Ismo Korhonen Vesilahden kunnasta, pankinjohtaja Antti Haapamäki Tampereen Seudun Osuuspankista sekä puheenjohtaja Jussi Vilo ja sihteeri Lauri Tanni Maataloustuottajien Vesilahden yhdistyksestä.