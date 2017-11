Hieno Mestis-viikko loppui harmitukseen

: Viisi pistettä yhdeksästä mahdollisesta on ihan kelpo saldo. Mutta; mennyt Mestis-viikko päättyi kuitenkin Lempäälän Kisan pelaajien ja valmennusjohdon harmitukseen, kun viimeisin ottelu Jokipoikia vastaan jäi päällimmäiseksi mielen päälle. Ja Jokipoikia vastaan Kisa oli kotiareenallaan asenteeton ja löysä.Aiemmin viikolla Hermes kaatui Hakkarissa jatkoajalla tasaisen taistelun jälkeen. Heinolassa Kisa otti kauden suurinumeroisimman voittonsa sarjajumbo Peliittojen kustannuksella ilmavalla ja tehokkaalla peliesityksellä.– Mietityttää kovasti, miksi joukkueen ilme oli tänään tällainen eli emme missään vaiheessa päässeet Jokipoikien puolustuksen ytimeen. Pelissä tapahtui yhtä ja toista, mutta hyvin puolustanut vastustaja oli tänään meitä parempi etenkin henkisellä puolella, tuumi Kisan pääkäskijäJokipojat-tappion jälkeen.Hermes-voiton jälkeen jokunen päivä aiemmin Kuuselan mietokset olivat toki valoisammat. Ero tappion ja voiton välillä on joukkuepeleissä huima etenkin mentaalipuolella.– Voitto on voitto, jota pitää aina arvostaa. Eväät ja maalintekotontit kolmen pisteen voittoonkin olivat olemassa, tarinoi Kuusela Hermes-pelin jälkeen.Jääkiekossa on totuttu, että pelaajat ovat liikkuvia palasia. HPK:n puolustajapelasi Kisassa useamman pelin erinomaisella teholla ja tarkkuudeella. Mutta hupsista; lauantaina samainen Olkkonen luuti Jokipoikien takalinjoilla, kun HPK oli lainannut miehen Pohjois-Karjalaan.Pelaajiston väläytyksiä nähtiin taas kerran laajalla rintamalla.oli Hermes-pelin sytyttäjä survomalla väenväkisin 1 – 1-tasoitusmaalin. Konkarisai Hermestä vastaan pelin lopussa loistosauman ratkaista peli Kisan eduksi, mutta tuloksetta. Heinolassa ”Välly” sitten onnistui tekemällä kaksi maalia, jotka lopullisesti katkaisivat Peliittojen selkärangan. Pakkialusti Heinolassa kolme maalia syötöillään, mutta huuhaili Jokipojat-pelissä pari kertaa ultravaarallisesti.Erotuomarikaksikkoja pelaajana Kisaa 11 vuotta sitten edustanutoli vihellyspäällä Jokipojat-ottelussa, jossa tuomittiin peräti 98 rangaistusminuuttia. Pelissä nähtiin yksi törkeä teko, kun joensuulaistenpolvitaklasi. Onneksi Alanen ei loukkaantunut, mutta sama mies sai itsekin pelirangaistuksen pystypainista kaukalon suurinta körmyä Jokipoikienvastaan. Alanen tökkäsi painin lomassa Uskia ilmeisesti niin kovaa, että kaksimetrinen Uski lakosi jäänpintaan kuin rukkanen. Kymppiminuuttisia jäähyjä istui kolme muutakin pelaajaa.Kisa sai menneellä alkuviikolla mieluisan palaajan, kun 30-vuotias keskushyökkääjä Tomi Peltonen solmi Kisan kanssa sopimuksen. Peltonen on edustanut kahteen eri otteeseen Kisaa, muun muassa viime kaudella syntyi 34 tehopistettä.– Tomi on jo pidemmän ajan treenannut meidän kanssamme ja kun tuli sauma saada hänet pelirosteriin, käytimme tilaisuuden heti. Peltonen on kokenut ja meille tosi tuttu pisteahne pelaaja. Liiga- ja ulkomaanoptiot toki sopimukseen kirjattiin, Miikka Kuusela tiedottaa.Tapparan sopimuspelaaja Anton Levtchi saattaa olla koko Mestiksen nopein pelaaja. Ainakin miehen irtiottokyky mies vastaan mies-tilanteissa on huikea. Kun kaukalossa on tilaa, on Levtchi elementissään. Hermes-pelikin ratkesi, kun pitkän vaihdon tahkonnut Levtchi sai irtokiekon ja porhalsi maitohappoisilla jaloilla läpiajoon ja maalintekoon. Jatkoaikaosuma oli Levtchille kauden toinen, tehoja 15 peliin on tullut kahdeksan maalin ja kuuden syötön verran.Levtchi kuuluu siihen kastiin, että Mestiksessä mies on tähti, mutta Liigassa ei roolia ole vielä löytynyt. Tapparassa pelejä on kahdelta kaudelta vyöllä 20 kappaletta, mutta tehoja on tullut vain yhden syötön verran. Nyky-Tappara on toki niin timanttisen kova joukkue, että sen kokoonpanoon pääsy vaatisi muiden pelaajien epäonnea. LeKin valmennusjohto pitää peukkuja pystyssä, että Levtchiä ei lainata johonkin muuhin Liigaseuraan, vaan nuolennopeaa laitahyökkääjään nähtäisiin vielä LeKi-nutussa useissa otteluissa.Kisa matkaa keskiviikkona 29. marraskuuta jälleen kerran Tikkurilaan Kiekko-Vantaata pelaamaan vastaan. Joulukuu avataan Hakkarissa ottelulla Ketterää vastaan lauantaina 2.12.