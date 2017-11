Lahjoja lapsille, joiden luona joulupukki ei muuten vierailisi

Pirkanmaan nuorkauppakamari järjestää tänäkin vuonna Lempäälässä Joulupuu-keräyksen. Sen tarkoituksena on kerätä joululahjoja 0–17-vuotiaille lapsille, joiden luona joulupukki ei muuten välttämättä vierailisi.

Joulupuu-keräysaika on 27.11.–17.12.2017. Lempäälässä keräyspaikkana toimii Prisma Ideapark. Prismasta löytyy joulukuusi, johon on kiinnitetty pakettikortteja. Jokaisessa pakettikortissa on lahjan saajan sukupuoli ja ikä, joiden perusteella lahjan voi hankkia. Lahjan tulisi olla uusi ja käyttämätön.

Keräyspaikalta löytyy myös lahjavinkkejä eri-ikäisille lapsille. Lahjat voi jättää Prisman info-pisteelle, josta nuorkauppakamari toimittaa ne sosiaalitoimelle. Sosiaalitoimi jakaa lahjat oikeisiin osoitteisiin joulua edeltävällä viikolla.

Viime vuonna yli 40 paikkakunnalla järjestetty Joulupuu-keräys teki uuden ennätyksen. Kansalaisten ja yritysten hyväsydämisyys tuotti yli 54 000 pakettia vietäväksi vähäosaisille lapsille ja nuorille. Rahaksi muutettuna keräyksen arvo ylitti ensimmäisen kerran miljoonan euron rajan.

Lisätietoja Joulupuu-keräyksestä löytyy netistä osoitteesta http://www.jcipirkanmaa.fi/joulupuu.