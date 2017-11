Vesilahti sai juhlapuhujan taloustutkimuksen huipulta

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja, vesilahtelaislähtöinen Seija Ilmakunnas saapuu puhumaan itsenäisyyspäivän juhlaan Vesilahteen.

Ilmakunnas on kotoisin Vesilahden Latomaan kylältä. Koulutie vei hänet Latomaan ja sittemmin Narvan kyläkoulujen kautta Lempäälään oppikouluun ja lukioon. Tampereen yliopistosta hän valmistui taloustieteiden maisteriksi ja Helsingin yliopistosta valtiotieteiden tohtoriksi. Hän on nykyään Tampereen yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja.

Seija Ilmakunnas kertoo puheensa aiheena olevan Kansakunta kasvun tiellä.

− Isossa kuvassa Suomen 100-vuotista historiaa voi pitää taloudellisena ja laajemmassakin mielessä yhteiskunnallisena menestystarinana ja hahmottelen, millä eri tekijöillä kehitystä voi selittää. Keskustelen tässä yhteydessä ainakin koulutuksen merkityksestä ja yhteiskunnallisesta muutoskyvystä.

− Pienen maan on tullut hakea kasvua maan rajojen ulkopuolelta viennin kasvun kautta ja talouden kansainvälistyminen on nähty mahdollisuutena. Viennin edellytyksistä on pidetty huolta ja samanaikaisesti hyvinvointivaltiolla on pidetty huolta siitä, että kasvun hedelmät jakaantuisivat reilulla tavalla, Ilmakunnas toteaa.

Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisi viime viikolla kirjan Tuotannon Tekijät – Palkansaajien Suomi 100 vuotta. Siinä on tarkasteltu yhteiskunnallisen muutoksen isoja kaaria.

Kuluvana vuonna talous kasvaa noin 3,5 prosentin verran ja tuoreet ennusteet lupaavat Ilmakunnaksen mukaan myös parille seuraavalle vuodelle noin 2,5 prosentin kasvua.

− Vienti on lähtenyt reippaaseen kasvuun. Näkymät ovat siis muuttuneet nopeasti selvästi valoisampaan suuntaan kuin vielä esimerkiksi vuosi sitten arvioitiin. Kasvun käynnistymistä on tuettu maltillisilla tai jopa äärimaltillisilla palkkakierroksilla ja nyt ollaan palaamassa tavanomaisimpiin palkankorotuksiin.

− Suomalaiset työmarkkinat ovat olleet kovassa testissä viime vuosina, kun monet samanaikaiset takaiskut ovat koetelleet taloutta. Lopputulosta voi kuitenkin pitää kohtuullisen hyvänä, hän summaa.

Itsenäisyyspäiväjuhla – Suomi 100 vuotta alkaa Vesilahden kirkossa juhlajumalanpalveluksella, minkä jälkeen siirrytään juhlaan yläasteelle.