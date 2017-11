Koulujen ryhmäkoot ovat kasvaneet Vesilahdessa

Luokkien koot ovat silti alle seudullisen keskiarvon

Tampereen kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailusta vuodelta 2016 selviää, että ryhmäkoot Vesilahden kouluissa ovat kasvaneet. Oppilasmäärä kunnassa sen sijaan on laskusuuntainen. Keskimääräinen ryhmäkoko Vesilahdessa on 18,5 oppilasta. Se on kasvusta huolimatta alle seudullisen keskiarvon, joka on 19,5. Ryhmäkokojen kasvaminen selittyy ryhmäkokojen pienentämisavustuksen loppumisella sekä säästötoimenpiteistä johtuvalla tuntikehyksen leikkaamisella.

Oppilaskohtaisessa kustannusvertailussa Vesilahden kustannukset ovat kolmanneksi alhaisimmat ja kiinteistökustannukset ovat seudun alhaisimmat. Koulukuljetuskustannukset sen sijaan ovat ovat seudun toiseksi korkeimmat.

Oppilasmäärä koulunkäynninohjaajaa kohden on seudun pienimpiä, kun taas erityisopettajaa kohden oppilasmäärä on

seudun suurin. Oppilasmäärä koulukuraattoria- ja psykologia kohden on seudun pienin.