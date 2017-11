Sotasampo-sivusto: Suomen sankarihautausmaat nyt verkossa

Sotamies August Alfred Mäkelä, s. 23.4.1922 Lempäälä, k. 9.3.1942 Syväri. Palvellut joukko-osastossa I/JR 23. Naimaton. Maatyömies. Naimaton. Lapseton. Menehtymisluokka: kaatui, siunattu, haudattu.

Kansallisarkistossa julkistettiin 22. marraskuuta kaksi vuotta kestänyt Suomen sankarihautausmaiden kuvausprojekti. Aloitteen tekijänä toimi Kaatuneiden Muistosäätiö ja laajuudessaan ainutlaatuisen kuvausprojektin toteutti Suomen Kameraseurojen Liitto.

Kuvaushanke toteutui osana Sotasampo-järjestelmää, joka on julkaissut internetissä linkitettynä avoimena datana talvi- ja jatkosotaan liittyviä keskeisiä kansallisia tietoaineistoja. Internetissä on noin 95 000 kaatuneen tiedot. Sotasampo-sivuston osoite:

https://www.sotasampo.fi/fi/cemeteries/list

Kustakin maamme sankarihautausmaasta on yleiskuvaa, yksittäisen haudan kuvaa risteineen sekä kuva muistomerkistä. Sotasampo sisältää tiedot nykyisen rajan sisäpuolella sijaitsevista hautausmaista, jonne Kansallisarkiston Menehtyneet-tietokannan mukaan on haudattu sankarivainajia.

Lempäälän sankarihautausmaa muistomerkki on paljastettu tasan 70 vuotta sitten vuonna 1947. Vesilahden muistomerkki on vuoden vanhempi. Lempäälän sankarihautausmaalle on haudattu 181 ja Vesilahteen 169 sankarivainajaa.

Sivuston tietomäärä on valtava. Datasta selviää kunkin sankarivainajan hautapaikka ja kuolinpaikka, sankarivainajien joukko-osastot sotilasarvot ja kuoliniät. Hautausmaan arkkitehti tiedetään kertoa, kuten myös muistomerkin kuvanveistäjä.

Kaikkiaan 615 sankarihautausmaan kuvaukseen osallistui noin 280 valokuvaajaa ympäri Suomen. Valokuva-aineisto sisältää lähes 2 500 valokuvaa. Lempäälän, Vesilahden ja Pirkkalan sankarihautausmaiden kuvaamisen hoiti lempääläläinen Kameraseura Mielikuvitus ry.

– Hautausmaiden kuvaukset aktivoivat jäsenistömme liikkeelle hyvän asian puolesta. Liitto toimii koko Suomen kattavan seuraverkoston katto-organisaationa. Sankarihautausmaista koottiin valokuvien lisäksi myös tietoja, jotka valokuvaajat keräsivät seurakunnilta, kertoo Suomen Kameraseurojen Liiton toiminnanjohtaja, lempääläläinen Kari Tolonen.