Hiiroksentien kaavamuutoksesta

Hiiroksentien kaavamuutosluonnos on nyt nähtävillä Lempäälän kunnan palvelupisteellä, sekä ajalla 23.12.20017-1.1.2018 Lempäälän kunnan pääkirjastossa.

Kaikkiaan kaavamuutosluonnos on nähtävillä siis ajalla 22.11.2017-5.1.2018. Tuona aikana kaavamuutoksesta voi esittää mielipiteitä.

Tuohon ajanjaksoon sisältyy itsenäisyyspäivä, joulunpyhät, uudenvuodenpäivä ym.

Kansalaisilla on joulunaikaan joulukiireet ja paljon kaikenlaista tohinaa. Luotetaanko nyt siihen, että ihmisillä ei riitä aikaa eikä huomiota kaavamuutokseen tutustumiseen eikä mielipiteiden jättämiseen niinä harvoina arkipäivinä, joina muutosehdotus on virallisesti nähtävissä ja tietoja arkkitehdiltä saatavissa. Ja heti aluksi – arkkitehti ei ole tavoitettavissa kuin vasta 4.12.2017 jälkeen…

Miksi kaavamuutos laitetaan nähtäväksi joulun-/joulukiireiden aikaan?

Ei kaavamuutokselle