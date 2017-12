Presidenttiehdokas Pekka Haavisto: ”Suomi voi auttaa kansainvälisten kriisien ratkaisemisessa”

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto toivoo, että Suomi ottaisi aktiivisemman roolin kansainvälisten ongelmien ratkaisemisessa. Kriisit vaikuttavat Suomeen asti, kuten pakolaisten saapuminen tänne osoittaa.

Haavisto tapasi kuntalaisia sunnuntaina 26 .marraskuuta Pizzeria Makasiinissa Vesilahdella.

– Suomessa on keskitytty tänne tulleisiin pakolaisiin, mutta konfliktien alkusyyt ja juuret ovat jääneet käsittelemättä. Presidenttinä ottaisin nykyistä enemmän osaa esimerkiksi YK:n keskusteluihin ja päätöksentekoon. Myös yhteydet alueellisiin järjestöihin kuten Afrikan unioniin ovat tärkeitä. Näiden kautta voi heittää ilmaan ajatuksia, mikä voisi olla Suomen rooli globaalien ongelmien ratkaisuissa, Haavisto sanoo.

Hänen mielestään Suomi on viime vuosina etääntynyt tällaisesta roolista, mikä ei ole presidenttiehdokkaan ja Euroopan rauhaninstituutin johtajan mielestä hyvä asia. Mikä Suomen rooli sitten voisi olla? Haavisto mainitsee esimerkin.

– Tapasin kesällä Afganistanin presidentin. Hän oli lukenut Suomen historiasta ja sanoi, että maassa tarvittaisiin samanlaista liennytystä kuin Suomessa oli 1920-luvulla, kun punaisten ja valkoisten välit saatiin kuntoon. Presidentti toivoi, että voisimme siirtää maahan tätä tietotaitoa.

Yleisemmin ottaen Pekka Haavisto sanoo Suomen olevan muiden Pohjoismaiden tapaan tärkeä esimerkki monelle maalle, joka haaveilee demokratiasta, ihmisoikeuksista, hyvästä ympäristönhoidosta sekä koulutusjärjestelmästä. Näistä Suomi voi jakaa oppia muille maille.

Yleisöä kiinnosti presidentin sisäpoliittinen asema. Pekka Haavisto totesi, että presidentin rooli on olla arvojohtaja, joka kiinnittää huomiota erilaisiin kansallisiin kysymyksiin. Presidentti voi tehdä näkyväksi asioita, jotka eivät ole arkipäivän julkisuudessa.

– Sen pitäisi olla presidentin leipälajikin, että kiinnitetään huomiota esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen. Presidentti voi eri tavoin voimaannuttaa ihmisiä, jotka tekevät työtä näiden asioiden parissa tai joille ne ovat akuutteja.

Haavisto kertoo tavanneensa syrjäytyneitä nuoria, jotka toivat esille, miten hankala moniongelmaisten nuorten tilanne on. Kynnys siirtyä kotisohvalta kahdeksan tunnin työpäivään on iso, ja nuoret kaipaavat tukea asiaan.

– Meillä pitäisi olla mittatilauksena tehtyjä ohjelmia syrjäytyneille, jotta nuorisotakuu toimisi hyvin. Presidentti voi kiinnittää huomiota tällaisiin asioihin, Haavisto toteaa.

Yleisöstä tiedusteltiin, että onko syrjäytymisellä ja vihapuheella yhteyttä. Haavisto mainitsee esimerkkinä syrjäytyneen alueen, jolle tulee pakolaiskeskus.

– Tällöin helposti verrataan itseä pakolaisiin. Miksi heistä huolehditaan mutta meistä ei? Katkeruus purkautuu negatiivisena puheena, presidenttiehdokas pohtii.

Hänen mukaansa suomalaisista suurin osa ei ole rasisteja. Moni ei halua, että asiat muuttuisivat, mutta jos pakolaisia tulee, niin heitä pitää useimpien mielestä auttaa. Pekka Haavisto miettii, että onko vihapuheen ja muukalaisvihan syynä myös talouden jonkinasteinen kriisi. Keskiluokka on epävarma omasta toimeentulostaan nykyisessä pätkätöiden maailmassa.

– Mietitään, että kuka tilanteeseen on syyllinen. Syntipukkia etsitään muista maista tulleista ihmisistä, jotka vievät työt. Syynä on kuitenkin automatisaatio ja koko talousjärjestelmän murros. Toisaalta automatisaation ja digitalisaation osaaminen on Haaviston mielestä vahvuus Suomelle. Se voi luoda uudenlaisia työpaikkoja.

Pekka Haaviston mukaan tämän päivän suuri kysymys onkin, millaisia työpaikkoja ja elinkeinoja uudet teknologiat synnyttävät.

Teksti: Vivikka Monto