Presidenttiehdokas Tuula Haatainen torjuisi monia ongelmia vahvistamalla hyvinvointivaltiota

Paras konsti eriarvoisuuden poistamiseksi on pohjoismaisen hyvinvointivaltion vahvistaminen. Tätä mieltä on SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen, joka poikkesi vaalikiertueellaan Ideaparkissa.

Erityistä huomiota pitäisi Haataisen mielestä kiinnittää lasten ja nuorten tulevaisuuden näkymiin.

– Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on Hämeenlinnan kaupungin verran. Heidät pitää nopeasti saada koulutukseen ja työnsyrjään kiinni, Haatainen painottaa.

Hän nostaa esiin myös kuilun huono-osaisten ja varakkaiden välillä.

– Muutaman vuoden ajan on kohdennettu leikkauksia pienituloisiin ihmisiin. On pientä eläkettä saavia ihmisiä, joilla lääkemenot ja lääkärikulut ovat kasvaneet. Heiltä leikataan monesta suunnasta. Samaan aikaan annetaan verohelpotuksia kaikkein parhaimmassa asemassa oleville ihmisille.

Tuula Haataisen mukaan kuilua ei saa enää päästää kasvamaan. Hän puhuu presedenttiehdokkaana siitä, että presidentti on arvojohtaja ja keskeinen mielipidevaikuttaja. Jokaisen pitäisi olla mukana katkaisemassa eriarvoistumisen kierrettä, jotta me suomalaiset koemme maamme tärkeäksi ja puolustamisen arvoiseksi.

– En ole nykyiseltä presidentiltä kuullut kauheasti puhetta, että hän asettuisi vahvan hyvinvointiyhteiskunnan puolustajaksi, Tuula Haatainen napauttaa.

Tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat tärkeitä presidenttiehdokkaalle. Sukupuolten välinen epätasa-arvo näkyy työelämässä paitsi palkkaeroina myös muilla tavoin.

– Naiset kärsivät miehiä enemmän siitä, että työsuhteet ovat muuttuneet epätyypillisiksi. Erityisesti tämä vaikuttaa synnytysiässä oleviin naisiin. Pahimmillaan työskennellään nollatuntisopimuksilla, ja tästä pitäisi päästä eroon.

Sukupuolinen häirintä on puhuttanut viime aikoina sosiaalisessa mediassa levinneen Me too -kampanjan myötä. Haatainen tuomitsee jyrkästi kaiken toisiin ihmisiin kohdistuvan häirinnän, oli se seksuaalista tai alistavaa puhetta tai kiusaamista. Päättäjien pitää Tuula Haataisen mukaan irtisanoutua siitä määrätietoisesti ja tehdä selväksi, ettei häirintä ole sopivaa.

Myös vihapuheesta pitää irtisanoutua ja siitä täytyy puhua julkisesti. Jos järjestelmällisesti loukataan muita ihmisiä, asia pitää tutkia ja tarvittaessa antaa rangaistus.

– Jokaisen poliitikon pitäisi tuntea vastuunsa, ettei lietsota yhteiskunnan kahtiajakoa ääriliikkeiden kautta. Niissä on väkivaltaakin mukana, mikä on vakava asia. Meidän pitää irtisanoutua toiminnasta, jolla on epädemokraattisia tavoitteita.

Haatainen sanoo, että ääriliikkeet saavat kaikupohjaa eriarvoistumisesta.

– Meidän täytyy pysähtyä miettimään, miten nuorille saadaan tarjottua sellainen maailma ja maailmankuva, jossa heillä on oma paikkansa ja jossa he tulevat kuulluiksi, Tuula Haatainen toteaa.

Hänen mielestään korkea teknologiaosaaminen on Suomen valttikortteja. Presidenttinä Tuula Haatainen tekisi kauppavaltuuskuntia, joissa olisi mukana vihreän teknologian yrityksiä sekä kestävän kehityksen osaajatiimi. Näin saataisiin vietyä osaamista maailmalle ja ehkä synnytettyä uusia työpaikkoja.

Teksti: Vivikka Monto