Jatkoaikapeleistä tappio ja voitto Mestis-Kisalle

Pelien henget: Tasaista, jännittävää ja kolme sarjapistettä saaliiksi, siinä Lempäälän Kisan kahden menneen viikon Mestis-pelin anti. Vantaalla Joonas Hyttinen isäntäjoukkue KiVa:sta oli pelin jatkoaikasankari, kun taas Lempäälässä Hakkarin areenalla pääjuhlija oli Kisan Juho Liuksiala. Kolme lisäpistettä pitää lempääläiset edelleen tiukasti sarjan kärkitriossa eli syyskausi on sujunut Kisalta tähän mennessä erinomaisesti.

Kuuselan kommentit: – Vantaan-ottelu oli kireä ja annan meidän arvosanaksemme hyvän tappiosta huolimatta. Kotipelistä lämmittävät voitto ja kuusi tehtyä maalia, jos toki koko kolmen pisteen pottikin oli otettavissa. Ketterän ylivoimapeli oli murhaavan tehokasta, neljä yv-hetkeä ja neljä maalia, teesitteli Kisan valmentaja Miikka Kuusela menneen viikon saldoa.

Ruokonen ja Liuksiala isoissa rooleissa: Kisan lainapelaajisto on tällä kaudella koostunut nuorista ja nälkäisistä pelaajista, jotka tulevat hyvällä fiiliksellä Lempäälään hakemaan onnistumisia ja sitä kautta näyttöjä Liigaan. Vantaalla näyttävin LeKi-pelaaja oli HPK:n lainaama 21-vuotias Miro Ruokonen, joka on hakenut liigaläpimurtoa kolmen kauden ajan siinä täysin onnistumatta. Tällä kaudella Ruokonen on pelannut Hämeenlinnassa 19 Liigapeliä tehoilla 3 + 2, mutta putosi vakikoonpanosta HPK:n heikomman hetken aikana. Kisassa nuolennopea Ruokonen on viilettänyt viidessä ottelussa saldolla kaksi maalia ja yksi syöttö. Vantaalla Ruokonen teki maalin, oli pari kertaa aivan hilkulla iskeä toisenkin ja jatkoajalla hän kärsi jäähyn.

Juho Liuksiala teki kesällä 2016 sopimuksen Kisaan hyvän A-juniorikauden jälkeen. Minikokoinen (171/75), mutta todella terävästi luisteleva Liuksiala alkoi päästä alku-ujoilun jälkeen vuosi sitten Mestiksessä kovaan vetoon, kunnes Ilves kutsui miehen joukkueeseensa, missä Liuksiala takoikin upeat 12 maalia. Tämä syksy ei ole Ilveksen nutussa sujunut odotetusti, saldona 25 peliin on vain kuusi tehomerkintää. Niinpä Ilves-luotsi Karri Kivi passitti Liuksialan vauhdin hakuun Lempäälään. Kisassa mies on ollut totutun terävä, huippuhetki tähän menenessä osui Ketterä-ottelun jatkoajalle. Ennen tätä Liuksiala alusti kaksi kisalaisosumaa syötöillään.

Iso-Mustajärvi loistaa: Kaukalon valovoimaisin pelaaja lauantaina oli kuitenkin Imatran Ketterän Tomi Iso-Mustajärvi, joka muistetaan Lempäälässä hyvin. Iso-Mustajärvi pelasi Kisassa kahteen eri otteeseen, viimeksi viime syksynä, jolloin hän oli yksi Kisan parhaita pelaajia iskien 19 otteluun 15 tehomerkintää. Ketterällekin mies oli entuudestaan tuttu ja imatralaisten houkutukset saivat Iso-Mustajärven siirtymään kesken viime sesongin itärajan kaupunkiin, jossa hän oli tärkeä lenkki Ketterän viime kevään nousujuhlissa. Tällä kaudella tehotahti on ollut murhaavaa, koko Mestiksen pistepörssiä johtava Iso-Mustajärvi on takonut 21 peliin 26 (15+11) tehomerkintää. Hakkarin katsomossakin huokailtiin Iso-Mustajärven loistavaa kapellimestarointia etenkin ylivoimalla. Tällä tahdilla raamikkaalla (188/90) 25-vuotiaalla hyökkääjällä on edessään Mestistä kirkkaammat kaukalot.

Viikon hokiäijä Otto Mäkinen: Hiukan Tomi Iso-Mustajärven oloinen Kisan hyökkääjä Otto Mäkinen (19 vuotta, 188/81) on ollut koko alkukauden lainassa Lempäälässä Tapparasta ja hakemassa polkua miesten pelien kautta jatkossa Liigaan. Mäkinen on taitava, salamannopea ja tekee kaukalossa omalaatuisia temppuja. Tilastot näyttävät tässä vaiheessa kautta Mäkiselle kahdeksaa maalia ja kahdeksaa syöttöä, jolla hän on Kisan sisäisessä pistepörssissä kolmantena Antti Kangasniemen ja Jere-Matias Alasen jälkeen. Oman pään pelaaminenkin sujuu moitteitta, mitä kertoo plusmiinus-saldo +7. Mäkisellä on kokemusta nuorisomaajoukkueista ja edelliskauden hän vietti Pohjois-Amerikassa OHL-junioriliigassa pelaten.

– Mäkisen pelaamista on hauska seurata, koskaan ei tiedä, millaisen tempun hän loihtii, kommentoi kaikki Kisan ottelut paikanpäältä seurannut katsomoaktiivi.

Mitä seuraavaksi?: Kisa matkusti tiistaina 5. joulukuuta Joensuuhun ja taas kerran bussin nokka suuntaa Vantaalle perjantaina 8. joulukuuta.