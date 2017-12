Lempäälä muisti mitalein

Lempäälän kunta jakoi kolme Erik Edner -mitalia itsenäisyyspäiväjuhlassaan 6. joulukuuta. Vuonna 2017 palkinnon sai yksi henkilö, yksi yritys ja yksi yhteisö: Elina Berg, Kiinteistö Oy Ideapark Ab ja Lempäälän Taideyhdistys ry.

Lempäälän kunta jakaa vuosittain Erik Edner -mitalin politiikan, kulttuurin ja talouden alalla Lempäälän hyväksi työtä tehneelle yksityiselle taholle tai yhteisölle. Ensimmäiset mitalit jaettiin vuonna 1984. Nyt jaettiin mitalit numero 112–114.

Elina Berg toimii Pirkanmaan Tanssiopiston rehtorina, tanssipedagogina ja yrittäjänä Lempäälässä. Tanssiopisto aloitti toimintansa Lempäälässä 1974 Balettikoulu Irmeli Lehtisen nimellä. Toiminta jatkui vuodesta 2004 Pirkanmaan Tanssiopistona Bergin johdolla ensin toiminimenä ja vuodesta 2016 osakeyhtiönä. Tanssiopisto antaa taiteen perusopetusta yleisen ja laajan oppimäärän mukaan. Johtoajatuksena on tarjota laadukasta tanssinopetusta monipuolisesti eri lajeissa omassa kunnassa aina ammattiopintoihin saakka.

Tanssiopisto on tehnyt Lempäälää tunnetuksi menestyksekkäällä osallistumisella kilpailuihin ja tapahtumiin. Valtakunnalliseen Kansallisoopperan erikoiskoulutukseen on valittu vuosittain tanssiopiston oppilaita. Elina Berg haluaa pitää kiinni vahvasti siitä, että opetusta antavat alan ammattilaiset, joilla on rakkaus tanssiin ja opettamiseen. Uusissa tiloissa Ideaparkissa opetusta antaa Bergin lisäksi kahdeksan opettajaa.

Elina Berg on toiminut tanssipedagogina ja koreografina yli 30 vuotta ja opettaa edelleen laajan oppimäärän ryhmiä sekä tanssiteatteria. Hän kouluttautuu edelleen aktiivisesti niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Rehtori- ja koulutusjohtamisen opinnot hän on suorittanut Jyväskylän yliopistossa. Tanssinopettajatutkinnon ja kaupallisen alan tutkinnon ohella Berg on tehnyt musiikin, teatterin, psykologian ja tiedotusopin opintoja. Pirkanmaan Taikalamppu -lastenkulttuuriverkosto ja Tampereen kaupunki myönsivät Elina Bergille Lampun henki -palkinnon lastenkulttuurin hyväksi tehdystä työstä vuonna 2009.

Vast’ikään 11-vuotissyntymäpäiväänsä viettänyt, yrittäjä Toivo Sukarin rohkeista visioista syntynyt Ideapark – Kiinteistö Oy Ideapark Ab – on Lempäälän Marjamäessä sijaitseva kauppakeskus ja liikekaupunki. Se avattiin 1. joulukuuta 2006. Useiden eri tutkimusten mukaan Lempäälä tunnetaan nykyisin erityisesti Ideaparkista.

Kauppakeskuksessa toimii yli 150 yritystä ollen merkittävä työllistäjä. Kiinteä yhteistyö kauppiasyhdistyksen kanssa vie toimintaa eteenpäin. Yritysten kirjo ja laaja tuotevalikoima sekä moninaiset Ideaparkin ja eri toimijoiden järjestämät tapahtumat tekevät kauppakeskuksesta valtakunnallisesti vetovoimaisen käyntikohteen kaikenikäisille asiakkaille. Tunnetuimpia tapahtumia ovat suurkonsertit, erilaiset urheilutapahtumat Ideapark-juoksuineen sekä jouluajan piparkakkutalokaupunki.

Ideapark uskallettiin aikanaan tehdä riittävän suureksi. Se on vaikuttanut kauppakeskuksen toimivuuteen ja monipuolisuuteen sekä kehittymismahdollisuuksiin. Tuoreimmat muutokset ja uudistukset ovat tänä vuonna avattu Ideapark Areena -liikuntakeskittymä. Keväällä 2018 aloittaa toimintansa Zones by Särkänniemi.

Lempäälän Taideyhdistyksen syntysanat lausuttiin taiteilija Kaarlo Enqvist-Atran syntymän 99-vuotispäivänä. Kokouksessa, jossa olivat mukana mm. taiteilija Saara Lind ja kunnanjohtaja Jussi Peltomäki, päätettiin perustaa yhdistys, jossa olisivat mukana taiteen tekijät, taidetta harrastavat ja taiteen tukijat. Perustava kokous pidettiin huhtikuussa 1979.

Yhdistys perusti taiteen perusopetuksen piiriin hyväksytyn lasten kuvataidekoulun, jota se ylläpiti parinkymmenen vuoden ajan. Rehtoreina toimivat yhdistyksen jäsenet. Toiminta jatkuu nykyisin Pirkan opiston alaisuudessa kuvataide- ja käsityökoulussa.

Taideyhdistyksen keskeisintä toimintaa ovat olleet jäsenten taidenäyttelyt ja niitä tukeva koulutus. Yhteisnäyttelyt eri kohteissa ovat luoneet kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia kuvataiteen näkemiseen ja kokemiseen. Näyttelypaikkona ovat olleet mm. Ehtookoto, Lempäälän Taitokeskus, Hakkarin kartano, terveyskeskus, pääkirjasto, Lempostupa, Piippokeskus ja Osuuspankki. Yhdistyksen jäsenet ovat pitäneet ahkerasti myös yksityisnäyttelyitä.

Järjestetyt taidematkat ovat olleet avoimia myös muille kuin jäsenille. Yhdistys on tuottanut taide-elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia eri-ikäisille myös eri tapahtumien yhteydessä järjestetyissä työpajoissa.