Taira ja Sepi tietävät elämän tarkoituksen

Kadulta löytyneestä pennusta kasvoi iloinen ja leikkisä touhottaja

Jos pelkäisi koiria, ei taatusti ensimmäiseksi lähestyisi Tairaa. Isolla ja voimakkaalla koiralla on tassutkin kuin sudella. Mutta Tairan luonne – se on kaikkea muuta kuin pelottava. Häntä viuhuu, ja meneillään on kova leikkisä touhotus. ”Katso, minulla on pallo! Näetkö! Pallo!”, Taira esittelee.

Alun perin venäläinen Taira muutti Suomeen kolmisen vuotta sitten. Sen historiasta ei tiedetä paljonkaan, mutta se on löytynyt pentuna kadulta. Sieltä se on poimittu tarhalle, jossa sen koulutus on aloitettu. Koiria pelastava yksityishenkilö välitti lopulta Tairan Vesilahdelle.

Omistaja Minna Rantaniva kertoo, että Taira saattaa olla rodultaan itäeuroopanpaimenkoira. Varmuutta siitä ei tietenkään ole.

Kun Taira tuli Suomeen, se oli laiha ja kurjan näköinen. Kaikki oli uutta ja outoa.

– Oli se aika hukassa ja pihalla aluksi, ennen kuin oppi, että ei täältä tarvitsekaan lähteä mihinkään eivätkä nämä hylkää. Parit itkutkin itkettiin, kun koira ei antanut kiinni, karkaili ja veti, Rantaniva kertoo.

Hän kuitenkin ymmärsi kovia kokenutta koiraansa. Sekä Taira ja emäntä saivat apua koirakoulusta, ja asiat alkoivat sujua. Nykyisin Taira saattaa vielä aristaa vieraita koiria, mutta ihmisiin se suhtautuu yleensä luottavaisesti.

Tosin kerran vastaan tuli vanha mies, jolla oli isot kumisaappaat ja kävelykeppi. Miehen olemus herätti Tairassa jonkin ikävän muiston.

– Taira haukkui, vaikka se ei ikinä hauku ihmisille. Selvästi sitä pelotti, Rantaniva sanoo.

Noin yleensä Taira on iloinen touhottaja. Puolitoista vuotta sitten perheeseen muutti toinen koira, Sepi, ja Taira ystävystyi sen kanssa saman tien. Tairalla ja Sepillä on selvä käsitys elämän tarkoituksesta: se on tietenkin leikkiminen.

Ehdotuksia Paikallisiksi eläimiksi voi lähettää osoitteeseen tua.onnela@onnelanelaimet.fi.

TEKSTI: Tua Onnela

KUVAT: Tua Onnela