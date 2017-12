Ideaparkissa ravataan lumiravit maaliskuussa

Ideaparkissa järjestetään 10.-11. maaliskuuta kaksipäiväiset lumiravit. Lauantaina ajetaan suomenhevosilla ja sunnuntaina lämminverisillä. Tapahtuman takana ovat Ideapark, Veikkaus, Teivon ravirata ja Suomen Hippos.

Kauppakeskusjohtaja Visa Vainiola kertoo lumiravien olevan Ideaparkille ensi vuoden kovin tapahtuma.

– Haluamme tarjota asikaillemme elämyksiä ja tämä on iso elämys. Kaikkiaan meillä on ensi vuotta 100 tapahtumaa. Ideana on houkutella enemmän valtakunnallisia asikkaita Ideaparkiin, Vainiola sanoi.

Lumiraveja varten rakennetaan Ideaparkin taakse moottoritien puolelle 250 metriä pitkä rata. Kiihdytyssuoralla kaksi hevosta kilpailee kerralla ja lähdön voittaja menee jatkoon. Ideaparkissa kisaillaan myös poneilla ja keppihevosilla. Tarjolla on myös kärryajelua ja taulutusratsastusta sekä hevosurheilun eri muotojen esittelyä.

– Tarkoitus ei ole vain ravata kilpaa, vaan tämä on koko perheen elämys, mihin liittyy paljon asiaa hevosista keppihevosiin. Elämyksiä, hevosia, shoppailua, Hippoksen kehityspäällikkö Suvi Louhelainen totesi.

Raveissa ei pelata Totoa, mutta Veikkauksen liiketoimintapäällikkö Petri Huikko lupasi, että vetoja on tulossa ja mainitsi esimerkkinä päivän parin ja voittajavedon.

Lumiravien arvioidaan houkuttelevan Ideaparkiin 10 000 lisäkävijää molempina kisapäivinä. Tapahtumaa varten radan viereen rakennetaan kisakatsomo. Lisäksi raveja voi seurata sisällä olevista isoista näytöistä.