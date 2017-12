Loiskeelle helpottava kotivoitto

– Nyt voi hengähtää ja nauttia Loiskeen pikkujouluista vähän paremmalla mielellä, huhhutteli Sääksjärven Loiskeen futsalvalmentaja Aki Lehtinen helpottuneena.

Positiivisille kommenteille oli aihetta, kun Loiske löi futsalin ykkösdivarin häntäkamppailussa FC Seinäjoen murskalukemin 9 – 3 (4-2). Loiske nousi kolmen pisteen lisäpotilla kaksi sijaa sarjataulukossa, ollen nyt kahdeksantena eli sillä sijalla, jolla säilytään sarjassa.

– Mikään huippupeli Seinäjoki-ottelu ei meiltä ollut, kyllä numeroiden selitys on isolta osalta vastustajan heikkous, Lehtinen totesi.

– Korkeintaan seiskan voi meille antaa arvosanaksi, mutta totta kai voittaminen on nyt tärkein anti, jatkoi valmentaja pohdintojaan.

Loiske sai kokoonpanoonsa kolme tärkeää lisälenkkiä, kun vähemmän mukana olleet Topi Viinamäki, Samuli Salminen ja Juuso Järvenpää olivat vahvistamassa joukkuetta. Trio teki yhteensä viisi osumaa, joista Viinamäki kolme, joten kullan arvoisen panoksen kukin seuralleen toi.

– Nämä herrat ovat luonteeltaan sellaisia, että ensimmäisenä heillä ei ole häviön pelko mielessä. Kun pelit ovat menneet alkukaudesta alakanttiin, on jouduttu henkisesti koville. Juuso, Topi ja Samuli toivat mentaalipuolelle paljon energiaa.

Konkari Sami Vartiainen iski myös kolme maalia ja Teemu Heinonen kaksi. Maalilla Lari Kotilainen koppasi vastustajan veskaria paljon tarkemmin vedot kiinni.

Ennen joulua Loiske matkaa vielä Raumalle tulevana sunnuntaina.