Kisalle Joensuusta makea revanssi

Pelien henget: Kisa kärsi Joensuun Jokipojille kirvelevän 0 – 3-kotitappion 25. marraskuuta. Siitä joukkue sai latauksen ja sytykkeet itenäisyyspäivän vireraspelille Karjalaan. Kisa pelasi tasapainoisen otteun, jonka se ratkaisi ylivoimalla toisessa erässä, kun Jokipoikien ranskalaispelaaja Fabien Bourgeois sai ottelurangaistuksen potkaistuaan lempääläispelaajaa. Viiden minuutin ylivoimalla kokeneet Tomi Peltonen ja Tommi Välimaa niittasivat osumat, joiden avulla Kisa karkasi isänniltä. Ottelua oli seuraamassa huikeat 2204 katsojaa. Hakkarissa Kisan pitää pelata kymmenisen kotipeliä, ennenkuin moinen lukema on koossa.

Tikkurilassa isäntäseura Kiekko-Vantaa ja Kisa kohtasivat jo viidennen kerran tällä kaudella ja taas ultratasaisissa merkeissä. Lempäälässäkin muutama vuosi sitten yhden kevätkauden puolustanut Juha Tarkkanen oli pelin hahmo, hän iski sekä varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla maalit, jotka riittivät vantaalaisille voittoon. Jimi Jalosen hurja lämäri riitti kuitenkin tuomaan Kisalle yhden pisteen.

Kuuselan kommentit: – Vantaalla puolustimme hyvin, mutta tehot jäivät piippuun. Tasainen ottelu oli taas kerran Vantaata vastaan. Jokainen sarjapiste on kuitenkin tärkeä, runkosarja on vasta puolivälin krouvissa, terotti Kisan valmentaja Miikka Kuusela pitkän juoksun merkitystä.

Sarjataulukko tasoittumassa: Kaikkien suureksi yllätykseksi Mestistä johtaa Keuruun KeuPaHT 50 pisteellään. Keuruu on pelannut tasaisesti läpi kauden ja se on saanut apuja Liigasta Rauman ja Jyväskylän suunnasta. Viime kevään mestariseura SaPKo on nousussa ja on sarjakakkonen tasapistein Kisan kanssa kuusi pinnaa Keuruun perässä. Kiekko-Vantaa on keikkunut kärkipäässä koko alkukauden, vantaalaisilla on koossa piste vähemmän kuin Savonlinnalla ja Kisalla. Suuret ennakkosuosikit SaPKon ohella eli TuTo Turusta ja Espoo United ovat nousussa ja kiilaavat sarjan jälkipuoliskolla varmasti itsensä lähelle kärkipäätä. Kahdeksatta sijaa eli viimeistä pudotuspelipaikkaa pitää hallussaan tällä hetkellä juuri TuTo, jolla on 12 pistettä vähemmän kuin Kisalla. Heinolan Peliitat uhkaa tippua muiden kyydistä, päijäthämäläisten pistesaldo näyttää 19 pistettä eli 25 pinnaa pienempää lukemaa kuin Kisalla.

Kisan pistepörssi: Kisan pisteiden teko on jakautunut ilahduttavan monien harteiden varaan. Konkari Antti Kangasniemi on Kisan sisäisen pörssin ykkönen saldolla 7 + 15 = 22. Seuraavina tulevat Anton Levtchi (18 pistettä), Otto Mäkinen ja Jere-Matias Alanen (17) sekä pakkien tehokkain on ollut Jimi Jalonen (15). Tommi Välimaan kauden alku on ollut tehokas, koossa on 11 tehomerkintää, vaikka miehen vahvuudet ovatkin muilla osa-alueilla kuin maalinteossa. Santeri Arousva on ollut luottopakki, maaleja on koossa tosin vain yksi, mutta syöttöjä seitsemän. Lieväksi pettymykseksi on laskettava esimerkiksi kokeneen Ossi Pellisen vaisut tehot, tähän mennessä sulavasti luisteleva Pellinen on koonnut kaksi maalia ja neljä syöttöä. Pakeista eritoten Tuukka Laaksolta on odotettu enemmän.

Viikon hokiäijä Ukko-Pekka Luukkonen: Kisan menneen viikon molemmissa otteluissa maalia on vartioinut Ukko-Pekka Luukkonen. Joensuussa ja Vantaalla hän pysäytti yhteensä yli puolensataa kiekkoa. Koko kauden tänänastinen torjuntaprosentti on mainio 91,38, millä lohkeaa viides sija Mestiksen molaritilastossa. Luukkonen valittiin Suomen 20-vuotisten MM-joukkueeseen yhdessä Keuruulla torjuvan Lassi Lehtisen ja HIFK:n Niilo Halosen kanssa. Luukkosella on hyvä sauma vallata pikkuleijonien ykköstorjujan paikka. MM-kisat käydään USA:ssa Buffalossa tapaninpäivästä alkaen. Myös Kisassa muutamia pelejä puolustanut HPK:sta lainattu Roope Laavainen on mukana MM-joukkueessa.

Mitä seuraavaksi?: Kisan kuluvan viikon vastustajat ovat IPK Iisalmessa ja TuTo Hakkarissa.