Hyväntekeväisyyskonsertin tuotto toimitettiin eteenpäin

Susanna Suoniemen yhden naisen hyväntekeväisyystempaus Elvis Christmas -joulukonsertti järjestetiin marraskuun lopulla Vesilahden kirkossa. Varoja hyväntekeväisyyteen kertyi yhteensä 1318,40 euroa.

Susanna Suoniemi ja Juha ”Elvis” Leppänen kävivät toimittamassa potista 640 euroa Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:lle. Konsertissa kerätty kolehti jaettiin puoliksi. Partiolippukunta Vesilahden Valkohännät sai kolehdin tuotosta 339,20 euroa ja Vesilahden seurakunnan diakoniarahaston lahjoitettiin saman verran, 339,20 euroa.