Seija Ilmakunnaksen puhe ”Kansakunta kasvun tiellä” Vesilahden kunnan ja seurakunnan järjestämässä

Suomi100 -itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2017

Hyvä juhlayleisö, arvoisat veteraanit

Tasan sata vuotta sitten Suomen eduskunta hyväksyi senaatin ilmoituksen, että Suomi on itsenäinen. Tänään jaamme yhdessä tämän pysähdyttävän satavuotismerkkipaalun, omana elinaikanamme ainutlaatuisen.

6.12.1917 Suomen kansa otti kohtalonsa omiin käsiinsä. Se oli silloisilta päättäjiltä rohkea teko keskellä ensimmäisen maailmansodan synnyttämää kansainvälistä kaaosta. Yhteiskunnalliset olot olivat jännittyneet ja maassa oli pulaa elintarvikkeista. Maailman ja erityisesti Venäjän myllerrysten keskellä ei ollut valmista tiekarttaa siitä, miten tie itsenäisyyteen tulisi rakentaa ja millainen poliittinen järjestelmä tulisi luoda. Kriisissä syntyi kuitenkin myös muutoksen mahdollisuus ja

siihen tartuttiin.

Muutkin pienet ja vähän isommatkin kansakunnat saavuttivat ensimmäisen maailmansodan seurauksena itsenäisyyden, kun isot imperiumit hajosivat kansallisvaltioiksi. Niihin lukeutuivat Baltian maat, Puola, Unkari, Tšekkoslovakia ja Jugoslavia. Suomen itsenäistyminen ei siis ollut ajastaan irrallaan oleva asia ja ajankohtaansa nähden se ei ollut ainutlaatuinen poikkeus. Meille se sitä tietenkin aivan luontojaan on. Erityisemmäksi historiamme tekee se, millainen yhteiskunnallinen kehitys itsenäisyyden aikana on toteutunut.

Sata vuotta on jo pitkä aika ja sinä aikana kansakunnasta voi kertoa monta kertomusta näkökulmasta riippuen. Taloustieteilijänä näkökulmani on seuraavassa talouden ja kansalaisten aineellisen hyvän ja sen jakautumisen näkökulma. Tästä näkökulmasta johtopäätös on selvä: kansakunta on ollut kasvun tiellä.

Elintasomme on nyt 15 kertaa korkeampi kuin se oli sata vuotta sitten. Näin paljon paremman aineellisen elintason eteen työskentelemme kuitenkin vain noin 60 % siitä työajasta, jonka suomalaiset keskimäärin työskentelivät itsenäisyyden alkuaikoina. Nyt syntyvän lapsen elinajanodote on 35 vuotta pitempi kuin sata vuotta sitten syntyneen. Hyvinvoinnin kasvu ei siis ole vain aineellisen elintason nousua vaan ennen kaikkea myös parempaa elämää ja elämänlaatua.

Satavuotisen itsenäisyytensä aikana Suomi on noussut pitkältä takamatkalta maailman parhaimpien maiden joukkoon aineellisen elintason mittareilla ja myös laajemmilla hyvinvointimittareilla arvioiden. Jopa kansainvälisissä onnellisuusvertailuissa menestymme hyvin. Se on sinänsä jopa yllättävää, sillä maan pääministerin lisäksi meitä monia muitakin luonnehtii periaate ”Pessimisti ei pety” ja menestyessämmekin pidämme matalaa profiilia ”Ei tehrä tästä ny numeroo” -asenteella.

Talouskasvu ei ole ollut tasaista, vaan lamajaksot erottuvat kehityksessä selvästi. Ensimmäinen maailmansota ja sisällissota ovat talouskasvun kannalta synkintä aikaa, kun tänä aikana bruttokansantuote supistui kolmanneksella. Aineelliset lähtökohdat olivat vaatimattomat uuden itsenäisen kansakunnan infrastruktuurin rakentamiselle ja kansakuntaa eheyttävien sosiaalisten turvaverkkojen rakentamiselle sisällissodan jäljiltä.

Teollisuus alkoi kuitenkin elpyä nopeasti. Tähän vaikutti se, että Suomen pysyessä ensimmäisen maailmansodan sotatoimien ulkopuolella tuotantolaitokset eivät olleet kärsineet pahoja vaurioita. Ja 1930-luvun laman vaikutukset jäivät Suomessa pienemmiksi kuin useimmissa muissa maissa. Kysymys ei ollut vain tuurista. Maailmasota oli pysäyttänyt aiemmin alkaneen

globalisaatiokehityksen, ja muualla 1930 -luvun lama voimisti protektionistista käännettä. Suomi kuitenkin erosi tästä valtavirrasta ja pysyi verrattain avoimena sulkeutuvassa maailmantaloudessa.

Seurannut sotien aika toi mukanaan ennen kaikkea suuret inhimilliset uhraukset rintamalla ja myös kotirintamalla. Se heijastui luonnollisesti myös talouteen: miehet olivat rintamalla, taloudelliset resurssit tuli valjastaa pitkälle palvelemaan sodankäyntiä ja ulkomaankauppayhteydet katkesivat. Kuitenkin myös näiden sotien jäljiltä tuotantokoneisto säilyi suhteellisen hyvin moniin muihin maihin verrattuna ja myös yhteiskunnan hallinto ja perinteiset instituutiot säilyivät toimivina.

On kuitenkin hämmästyttävää, että sotaa edeltänyt tuotanto saavutettiin jo vuonna 1946. Kansalaisten arjessa paluu entiseen elintasoon tapahtui hitaammin ja elintasoa alensivat myös puutteet kulutushyödykkeiden saatavuudessa.

Sotavuosia seurasi pitkä kasvun kausi. Bruttokansantuotteen määrä ei supistunut yhtenäkään vuonna ennen 1990-luvun Suurta Lamaa. Sodanjälkeisten vuosien kasvumoottorina oli vientituloja hankkiva teollisuus, ja teollisuustuotanto kasvoi nopeammin kuin OECD-maissa keskimäärin. Aluksi aikakautta leimasi sotakorvauksiin liittynyt teollisuustuotanto, joka kuitenkin verotti voimavaroja muusta tuotannosta ja viennistä. Samalla sotakorvaukset kuitenkin vahvistivat ja monipuolistivat metalliteollisuutta. Vielä 1930-luvulla viennin rakenne oli ollut melko yksipuolisesti metsäteollisuuden tuotteiden varassa.

Sotien aikana käyttöön otetut talouden sääntelykeinot kuten ulkomaankaupan säännöstely ja tuontirajoitukset säilyivät meillä pidempään kuin meihin rinnasteisissa maissa. Pyrkimyksenä oli rajoituksilla suojata kotimaista teollisuustuotantoa kansainväliseltä kilpailulta ja samalla otettiin askelia protektionismin suuntaan. Valtiovallan ohjausvalta taloudessa oli huomattava ja sodanjälkeisen nopean teollistamisen aikakautta on jälkeenpäin luonnehdittu valtiokeskeiseksi kansalliseksi projektiksi. Valtiolla oli keskeinen rooli teollisen infrastruktuurin luojana ja laajan valtiollisen teollisuuden harjoittajana.

Aika kulki kuitenkin suljetun sääntelytalouden ohi. Käänne kohti vapaakauppaa tapahtui 1960-luvun vaihteessa, jolloin Suomi alkoi osallistua muiden Pohjoismaiden mukana laajoihin eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin vapaakauppaneuvotteluihin. Avautumisen tahti kiihtyi 1980-luvun lopulla, kun pääomaliikkeet ja kotimainen pankkilainaus vapautettiin säätelystä. Suomen integroituminen länteen tiivistyi 1990-luvulla maan liittyessä EU:hun ja euroon.

Muutosten tahti oli kova ja virheitäkin tehtiin. 1990-luvun alussa koettiin samaan aikaan pankkikriisi ja Neuvostoliiton romahdus. Rauhan ajan kriiseistä 1990-luvun Suuri Lama on syvin, sillä elintaso laski 11 prosenttia vuosina 1990 – 1993 ja työttömyysaste nousi liki 17 prosenttiin. Lamasta jäi pitkä varjo, mutta kriisiä seurasi myös paljon uusia alkuja ja uutta kasvua talouteen. Kriisi oli murros, jossa toteutui niin sanottu luova tuho tai paremminkin luova uudistuminen. Elektroniikkateollisuus Nokia kärjessä nousi viennin veturiksi ja lamaa seurasi ripeä kasvun kausi. Viennin tuotevalikoiman ohella myös vientimaiden joukko monipuolistui.

1990-luvun puolivälistä alkoi liki 15 vuoden vahvan kasvun aika. Se päättyi jälleen äkkipysähdykseen kansainvälisen finanssikriisin vanavedessä. Finanssikriisi sysäsi kriisiin myös euroalueen ja eurokriisistä tuli pahempi kuin missään oli ennakoitu. Kaiken tämän päälle Suomen kansantaloutta koettelivat samanaikaisesti monet maakohtaiset takaiskut. Nokian

matkapuhelinliiketointa romahti, telakkateollisuus joutui vaikeuksiin, metsäteollisuudessa alkoi raju rakennemuutos ja viennille edelleen tärkeä Venäjän talous joutui vaikeuksiin.

Talous romahti 9 prosenttia vuonna 2009 ja seurasi usean vuoden jakso, jolloin talouskasvu ei lähtenyt kunnolla liikkeelle. Alettiin jo kysyä, että onko Suomi rikki. Mutta jälleen kerran noustaan ylös tästäkin suosta. Tällä hetkellä talous kasvaa euromaista liki vauhdikkaimmin ja kasvu tulee monesta suunnasta. Metsäteollisuuden uusien innovaatioiden varassa Suomi kiipeää takaisin puuhun. Telakoilla rakennetaan jälleen nykyaikaisia risteilijöitä, jotka ovat vaativia korkean teknologian projekteja.

Kukapa olisi arvannut sitäkään, että autoteollisuudesta tulee merkittävä toimiala Suomeen. Tuoreimpien tietojen mukaan yksistään syyskuussa Suomesta vietiin 11 500 henkilöautoa. Kasvussa on viime vuosina ollut uutena alana myös erilaisten

informaatioteknologiaan liittyvien palveluiden eli erilaisten ohjelmistoja ja digitaalisia sisältöjä tuottavien yritysten vienti. Tällaisten palveluiden vienti on edistänyt talouden sopeutumista elektroniikkateollisuuden nopeaan romahdukseen.

Mitkä tekijät voivat selittää menestystä? Vaikka takanamme on aiempi pitkä heikon talouskehityksen jakso, sijoituksemme OECD-maiden keskinäisessä elintasovertailussa on nykyään Kanadan ja Ison-Britannian välissä viidestoista. Verratessamme omaa tilannettamme esimerkiksi muihin samaan aikaan itsenäistyneihin maihin voimme antaa maallemme tunnustuksen siitä tiestä, jota kautta tähän on tultu. Kansakuntien taloudelliseen menestykseen tarvitaan ensinnäkin ulkoista ja sisäistä turvallisuutta sekä toimivaa demokratiaa ja hallintoa.

Jälkikäteen voi vain nöyrästi ihmetellä yhteiskunnan selviytymistä tapahtumien vyöryn keskellä erityisesti sotien ja muiden kriisien aikana. Mutta toteutuneen kaltaiseen kasvumenestykseen on tarvittu myös muuta kauaskatseisuutta. Niin ikään on tarvittu oikeita valintoja siitä, mihin yhteiskunta suuntaa voimavarojaan, jotka erityisesi itsenäisyyden alkuaikoina olivat hyvin niukat. Menestyksen keskeiseksi avaimeksi on muodostunut tiedon ja sivistyksen kunnioitus ja niihin panostaminen. Tästäkin syystä olen iloinen siitä, että juhla pidetään tänään täällä koulun tiloissa.

Miten tieto, osaaminen ja sivistys vaikuttavat talouskasvuun? Taloustieteilijä jäsentää kasvun lähteiksi toisaalta tehdyn työn määrän ja toisaalta tuottavuuden – eli toisaalta kuinka paljon työtä paiskitaan ja toisaalta kuinka neuvokkaasti työtä tehdään. Tehdyn työn määrällä emme voi kasvua selittää, koska itsenäisyyden aikana esimerkiksi keskimääräinen työaika on liki puolittunut. Kasvu onkin saatu aikaan työn paremmalla hyötysuhteella eli paremmalla tieto-taidolla. Kansan suussa tämä on ilmaistu aiemmin ja paljon nasevammin: ”Sukkela vikkelän voittaa”, lähteenä Vesilahti veistelee kaskukirjan ykkösosa.

Tuottavuudelle on kolme lähdettä: henkinen pääoma eli koulutettu väestö, kiinteä pääoma kuten koneet ja laitteet ja sekä kolmantena teknologinen kehitys eli kyky jalostaa tuotannon panoksista nokkelimmilla ja tehokkaimmilla tavoilla kaupaksi meneviä lopputuotteita.

Sekä henkinen pääoma että teknologinen kehitys ovat tietoa. Henkinen pääoma on meidän yksilöiden omaa koulutusta sekä ammattitaitoa. Teknologinen kehitys on tuotannollinen tietovarantomme ja sen yhteisöllinen soveltamiskykymme. Teknologista kehitystä ei voi kehittää tai omaksua ilman riittävää koulutusta, joten siksi ne kulkevat käsi kädessä.

Henkinen pääoma karttuu koulutuksen myötä. Mitä enemmän osaamme, sitä paremmin teemme työmme. Kaiken koulutuksen lähtökohtana ei tarvitse eikä pidä olla talouskasvun edistäminen, mutta koulutuksen laadulla ja määrällä luodaan talouskasvun eväät. Mutta hyödymme – paitsi omasta koulutuksestamme – myös kanssasisarten ja -veljien hyvästä osaamisesta. Hyvä

koulutusjärjestelmä tuottaa elinkeinoelämälle osaavaa työvoimaa, mahdollistaa kunnon palkkojen maksamisen ja hyvinvointivaltion rahoittamisen verovaroin.

Koulutuksessakin itsenäinen Suomi lähti pitkältä takamatkalta. Oppivelvollisuuslaki säädettiin vasta vuonna 1921 eli selvästi myöhemmin kuin Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Takamatkaa on kurottu kiinni esimerkiksi pidennettäessä kansakoulun kestoa kuudesta vuodesta kahdeksaan 1950-luvun lopulla, sittemmin peruskoulu-uudistuksessa, keski-asteen uudistuksessa ja korkeakoululaitoksen alueellisessa laajentamisessa. Valitettavasti juuri nyt kehitys näyttää tilastojen

mukaan katkenneen: 1970-luvun lopulla syntyneet ovat toistaiseksi jäämässä Suomen kaikkien aikojen koulutetuimmaksi ikäryhmäksi ja pelkän perusasteen varaan jää tällä hetkellä peräti 17 % nuorista.

Tänä vuonna Vesilahdella on voitu juhlistaa myös sitä, että ensimmäinen kansakoulu perustettiin kuntaan 140 vuotta sitten. Aivan Hämeen eturintamassa ei oltu, kun vuonna 1877 kunnan ostaman Kässän tilan maille Kirkonkylään nousi koulu – varmaan olemme nyt varsin lähellä niitä sijoja. Puuhamiehinä olivat kirkkoherra Kustaa Freedrikki Pohjala ja maanviljelijä Palhon kartanon isäntä August Peltonen.

Vesilahden 600-vuotisjuhlajulkaisussa opettaja Akseli Nopola kirjoitti muistelmia Vesilahden kouluoloista. Hän antoi tunnustusta Peltoselle erityisesti siitä, että tämä syrjäkylän isäntä lupautui omilla varoillaan rakennuttamaan koulutalon, kun ei siitä muuten näyttänyt mitään tulevan. Teon arvoa lisää vielä se, että hänen omien lasten ei pitkän matkan takia sopinut tässä koulussa käydä.

Tämä syrjäkylähuomautus oli minua puhutteleva. Olen kotoisin Latomaan syrjäkyliltä ja koulutuksen saavutettavuus ei ollut itsestään selvä asia. Oppikoulu ja lukio Lempäälässä merkitsivät isoja kustannuksia vanhemmilleni ja koulupäivään tuli pituutta. Olen kiitollinen edesmenneille vanhemmilleni heidän koulutususkostaan. Samalla seuraan murheellisena tietoja siitä, miten toisen asteen koulutuksen saavutettavuus on heikkenemässä erityisesti haja-asutusalueilla, mikä voi jättää

nuoria pelkän perusasteen varaan.

Koulutuksen tasa-arvo on ollut suomalaisen hyvinvointivaltion kivijalka ja koulutuksella on pyritty tasaamaan eroja, jotka syntyvät vanhempien erilaisista mahdollisuuksista panostaa lastensa koulutukseen. Jatkossakin tarvitaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, jotta jokainen voisi olla oman onnensa seppä. Otetaan taas viisautta kansansuusta eli Vesilahdessa on veistelty, että ”Itte mä aina itte oon, vaikka sukuni sutena juaksis”.

Ei ole sattumaa, että Suomi on kuulunut globalisaatiokehityksestä vahvimmin hyötyneisiin kansakuntiin. Ulkomaankauppa on avannut pienelle Suomelle markkinoita, kun kotimarkkinamme eivät olisi riittäneet toteutuneen kaltaiseen tuotannon laajenemiseen ja tulojen nousuun. Viennin varassa elintasoaan nostaneen kansakuntamme kehitykseen ovat kuuluneet kuitenkin myös nopeat elinkeinorakenteen muutokset, epävarmuus sekä ammatti- ja toimialoittain epätasaiset

työttömyysriskit.

Neuvokkuutta on ollut se, että näitä riskejä ollaan oltu valmiit yhdessä jakamaan kansalaisten kesken. Hyvinvointivaltio on tarjonnut koulutuksen ohella myös muita tukiverkkoja, joiden avullaarjesta on selvitty kriisien iskiessä. Yhteiskunnan pelisäännöt on koettu riittävän reiluiksi ja verorahoille on koettu saatavan riittävästi vastinetta. Tällöin muutoksiin on voitu suhtautua kiihkotta ja ne on voitu nähdä myös mahdollisuuksina.

Suomessa kasvu ja kansainvälisessä vertailussa tasainen tulonjako ovatkin kulkeneet käsi kädessä ja mahdollistaneet yhdessä

kansakunnan hyvän menestyksen. Viime vuosina on nähty muualta huolestuttavia merkkejä yhteiskunnallisten erojen kärjistymisestä ja populismin noususta. Vanhat vesilahtelaiset pukivat ilmiön muotoon: ”Köyhyys pannee vikuroitteen”. Tämä vanhempiemme viisaus on hyvä pitää mielessä ja rakentaa tulevien vuosikymmenien Suomi yhteiskunnallisia jakoja kaventaville eikä laajentaville uudistuksille.

Lopuksi haluan esittää viisaat sanat, jotka puolustusvoimien entinen komentajan Jaakko Valtanen esitti muutama vuosi sitten haastattelussaan Helsingin Sanomissa: ”Olennaista on nyt se, että tunnemme kiintymystä sitä yhteiskuntaa ja oikeusjärjestelmää kohtaan, jonka olemme valinneet. Että yhteiskunta voi tarjota kunnollisen ihmisen elämän: turvallisen elämän, toimeentulon ja ihmissuhteita. Että ihmisillä on tulevaisuuden uskoa.”

Hyvää itsenäisyyspäivää!