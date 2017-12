Laesterä toppuuttelee talouspaniikkia

Monilla mittareilla Vesilahdessa menee paremmin kuin verrokkikunnissa

Eero Laesterä perehdytti 11. joulukuuta Vesilahden tuoretta kunnanvaltuustoa kuntatalouteen ja kertoi, missä Vesilahti menee muihin kuntiin verraten. Hänen johdollaan kunnassa tehtiin viime valtuustokaudella talouden tasapainottamisohjelma.

– Vesilahti on tietyllä tavalla sellainen kultalusikkakunta. Teillä on ollut asukasluvun kasvua. Ja jos Tilastokeskus onnistuu arvaamaan oikein vuoteen 2020, niin se kasvu on jatkumassa, Eero Laesterä totesi ja jatkoi, että samanlaiseen kasvuun päässeitä kuntia on hyvin vähän.

– Te ikäännytte, niin kuin muutkin suomalaiset kunnat, mutta teillä on huomattavan nuorekas ikärakenne. Keskimääräinen vesilahtelainen on 42-vuotias, kun yleensä samantyyppisissä kunnissa keskimääräinen kuntalainen on melkein 50-vuotias. Tämä ero on aika merkittävä, Eero Laesterä sanoi.

Hän totesi, että Vesilahden toimintakate, joka on käytännössä palveluiden tuottamisesta koitunut kustannus, on ollut hieman alle 5 000 euroa asukasta kohden vuonna 2016.

– Kunnan palvelurakenne on hyvin edullinen. On vain neljäkymmentä kuntaa, jotka tuottavat halvemmalla palveluita kuin Vesilahti. Tämä on osoitus siitä edukkaasta ikärakenteesta.

Eero Laesterän mukaan kunnan veroprosentti on nostettu jo piikkiinsä, eikä Vesilahden tapauksessa tulojen lisääminen veroja nostamalla ole hyvä vaihtoehto. Kuntalaisten tulotasoon nähden Vesilahti on sadan parhaan kunnan joukossa.

Kiinteistöveroissa Vesilahti sijoittuu noin puoliväliin Suomen kuntia.

– Yhteisövero sen sijaan on heikko. On vain parikymmentä kuntaa, joilla on heikompi yhteisöverotuotto. Tämä on aika selkeä asia, kun ymmärretään se, että teille muutetaan nukkumaan.

– Te olette suhteellisen valtionosuusriippumaton kunta, mikä on mielestäni hyvä asia.

Konsernin lainakannalla mitattuna Vesilahti on Suomen kunnista sijalla 90.

– Te ette ole ihan velkasäkkiyteen päästänyt vielä tasettanne, päin vastoin ihan hyväänkin tilanteeseen, jos katsotaan miten teidän järjestyslukunne on viime vuosina muuttunut, niin te olette selkeästi muuttuneet velattomamman kunnan suuntaan. Tosin tämä johtuu paljon siitä, että muut kunnat ovat velkaantuneet aivan hervottomasti.

Eero Lesterä totesi, että Vesilahden talouteen puututtiin viime hetkellä ja hän kuvaili kunnan tekemää tasapainottamista ihmepelastukseksi. Hän sanoi, että jos toimenpiteitä ei olisi tehty, Vesilahti tuskin olisi ensi vuonna enää itsenäinen kunta.

Valtionosuuksien raju väheneminen kahtena seuraavana vuotena johtaa Eero Laesterän mukaan Vesilahdessa pieneen alijäämään, mutta sen jälkeen sote-uudistuksen toteuduttua taloustilanne helpottaa.

– Viesti on se, että teillä on sen verran alijäämää taseessa, että vedätte mahdollisimman lähellä nollakasvua toimintakatteen kasvun. Jos palkankorotukset tulevat korkeiksi, niin kuin nyt vähän pelättävissä on, niin teillä voi olla tuolla puolen vuoden aikaan tuumata, että pitäisikö vielä katsoa asioita tarkemmin.

– Mielestäni teillä ei semmoista hätää ole, niin kuin silloin kolme–neljä vuotta sitten oli.

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2018–2020.