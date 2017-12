Valot Marjamäen ja Pispantallin välille

Lempäälän Marjamäen ja Valkeakosken Pispantallin väliselle tieosuudelle rakennetaan valaistus. Valtiovarainvaliokunta on tehnyt päätöksen 400 000 euroa kustantavasta hankkeesta. Valaistus toteutetaan 2018.

Tien valaisemista ja kunnostusta ovat ajaneet sekä Valkeakosken kaupunki että Lempäälän kunta. Eduskunnassa ja valtiovarainvaliokunnassa valaistuksen ja kunnostuksen puolesta on lobannut valkeakoskelainen kansanedustaja Pauli Kiuru.

– Kaupunginjohtaja Jukka Varosen ja kunnanjohtaja Heidi Rämön allekirjoittama kirje oli keskeinen asian eteenpäin viemisessä. Lisäksi Ely-keskus on pitänyt hanketta tärkeänä, Pauli Kiuru painottaa.

Valkeakosken Pispantallin ja Lempäälän Marjamäen välillä maantiellä 130 kulkee arkipäivisin keskimäärin 7 300 ajoneuvoa.

Liikennemäärien kasvu on ollut nopeaa, ja liikenne lisääntyy edelleen.

– Liikennemäärät tulevat yleisen liikenteen kasvun ja maankäytön kehittymisen myötä kasvamaan arviolta 25–30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jolloin keskimääräinen vuorokausiliikenne olisi 8 000–8 500 ajoneuvoa vuorokaudessa kyseisellä välillä, Kiuru toteaa.

Valkeakoskelta käy Lempäälässä ja Tampereella töissä yli 1 000 henkilöä. Vastaavasti Valkeakosken suunnalla työpaikkoja on yli 600 tamperelaiselle, joten pendelöintiliikennettä on paljon.

Tiejaksolla on vuosina 2009–14 tapahtunut 11 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa on kuollut kaksi ihmistä.

Tiellä on paljon liittymiä, ja liittymäonnettomuuksia on tapahtunut kohtalaisen paljon.