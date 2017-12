Kunnanjohtaja Erkki Paloniemen juhlaruno 100-vuotiaalle Suomelle. Ensi-esitys Vesilahden itsenäisyyspäiväjuhlassa 6. joulukuuta.

Näen kulun vuosituhansien,

polun ison joukon ihmisten.

Saapuivat he veden ääreen,

rakensivat Vesilahden alkukääreen.

Metsästys, viljely ja kalastus

tuolloisen elämän pelastus.

Kunnioitus heille,

helpomman tien esi- isät ja äidit mahdollistivat meille.

Vuosisatojen- ja tuhansien aikaiset uurastajat,

Suomen ja Vesilahden alkukantaiset rakentajat.

Tuhatkolmesataaneljäkymmentäkuusi

alkoi Vesilahden aikakausi uusi.

Ensimmäinen asiakirjamerkintä

ja nimi komee

Vesilahden kirkkoherra Benedictus Tomee.

Pitäjä kuusisataaseitsemänkymmentäyksi vuotta,

eikä sitä juhlita suotta.

Tomeesta se lähti,

Vesilahden nouseva tähti.

Satoja vuosia Kurki- sukua,

heistä on monta historian lukua.

Laukko paljon antoi,

Elias Lönnrotkin sinne Kalevalan tekstit auliisti kantoi.

100 vuotta sitten Suomi itsenäistyi,

suunta kääntyi,

yhteys Venäjään mutkikkaaksi vääntyi.

Sadan vuoden päähän silloisen Vesilahden kuulen,

kera Kurjen, Vesilahden nimikkolinnun

Kurki kuiskii mennyttä torpparilakkoa,

aavistelee lähenevää kansalaissodan pakkoa.

Kurki aavisteli oikein,

tuoreen valtion taival verisesti alkoi,

Vesilahtikin jäi taistelujen jalkoi.

Ihmishenkiä menetettiin,

Narva poltettiin

mutta ahdingosta noustiin

ja yhtenäiseksi kansakunnaksi kasvettiin.

Kurki jatkaa kuiskintaa,

Vesilahden oloja suomentaa.

Yhtäällä aineellista puutetta,

epävarmuutta,

toisaalla uskoa parempaan,

luottamusta nuoren valtion nousuun tulevaan.

Lyhytaikaista kokemusta itsenäisenä valtiona kertyi

Suomen talous ja olot jo vertyi

mutta

nousi seinä vastaan

kun maamme puolusti lastaan,

talvisota, jatkosota, Lapin sota

Suomi taipui muttei katkennut

Sotilaat taistelutantereilla ja muu kansa kotirintamalla kestivät

Suomen vapauden ja itsenäisyyden menettämisen estivät.

Kaatuneita, haavoittuneita, eri tavoin kärsineitä

jälkipolvemme kunnioittavat heitä.

Vesilahden nuoria miehiä, 168, kaatui rintamalle,

henkensä antaneina, uhreina isänmaan.

Naapuri vei Karjalan, Petsamon, Paanajärven ja Sallan,

otti haltuunsa näiden alueiden vallan

Evakkoja paljon tuli,

jotka vuosikymmenten aikana uusille alueilleen

Vesilahteenkin suli.

Oli aika jälleenrakennuksen

myös Vesilahden vaurastumisen

Suomi nousi sodan jaloista

senhän jo näki uusista taloista.

Kurki kuiskii ja arvioi

Noin sata vuotta sitten täällä eli 7.000 asukkaan väki

joka myöhemmin Halkivahan, Säijän ja Viiala- palan aluemenetykset näki

Elinkeinorakenne muuttui

Vesilahdesta työpaikkoja puuttui

Muuttotappioita rajusti tuli

väkiluku 3.000 asukkaaseen suli.

Alkoi aika kunnan kehittämisen

muuttovoitoksi kääntämisen

kera syntyvyyden kuolleisuuden ohittamisen

Ja niin suunta kääntyi

väkiluku tämän päivän 4.500 vääntyi

Kunta avautui ulospäin

nöyrästi mutta pystypäin

Ei tarvitse nähdä unta

Vesilahti

on Suomen, Pirkanmaan upea maaseutukunta

elämisen supervaihtoehto

yhä useamman elämisen kehto.

Vesilahdessa kyliä on monta,

ei enää kiistaa armotonta.

Palho- Vakkalaa, Riehua,

on näissä kylissä tilaa 100 vuotiaan Suomen lipun liehua.

Ei kukaan sano pöö

kun kyseessä on Krääkkiö tai Rämsöö

Naapurukset Onkemäki ja Ylämäki

kaukana kehityksen alamäki

Kaksi suurinta Kirkonkylä ja Narva,

silti Vesilahden asutus on harva.

Kylistään Vesilahti kumpuaa ja kasvaa

kuntamme käynnin ulkomaailmaan yhä paremmaksi rasvaa.

Vesilahden kylissä on voimaa,

ei sitä Vapaavuoret ja maan keskittäjätkään soimaa.

Kurki rauhoittuu

suppuun menee suu

Se kohdallaan näkee

tämän päivän vesilahtelaista hyvää väkee

Rehdit kuntalaiset

miehet ja naiset

vauvasta vaariin

yhteiseen vesilahtelaiseen laariin.

On täällä Laukkoa,

kirkko-Harria,

Punkaria,

muita neuvoksia,

suunnannäyttäjiä, Vesilahden edunajajia ja puheenvuoron käyttäjiä.

Suomi 100 vuotta täyttää

ja koko maailmalle näyttää

yhdessä tekemisen onnistuneen vaiheen

muille kateuden aiheen.

Suomen turvallisen siiven alla

on Vesilahden ote eteenpäin vankalla jalustalla

Kun Vesilahti 1869 kunnaksi julistettiin

niin tuskinpa silloin kilistettiin

toisin lienee kahden vuoden päästä

riippumatta säästä

150 vuotista kuntataivalta juhlitaan ja

vesilahtelaiset paraatiasuun- ja ajatuksiin puetaan.

Yhdessä suomalaisina

yhdessä vesilahtelaisina.

Onnea 100- vuotias demokraattinen Suomi.

Teksti: Erkki Paloniemi