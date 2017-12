Lempäälän seurakunnan talousarvio alijäämäinen

Seurakunnan talousarvioehdotus on valmistunut. Kirkkovaltuusto pohti arviota seminaarissaan 24. lokakuuta. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi sen omalta osaltaan kokouksessaan tiistaina 28. marraskuuta. Lopullisesti talousarvosta päättää joulukuun 12. päivä kokoontuva kirkkovaltuusto.

Vuoden 2018 talousarvio on pyöreästi 45 000 euroa alijäämäinen. Tuloveroprosentti on viime vuosien tapaan 1,45. Sen mukaisesti kirkollisverotuloja kertyisi hieman vajaa neljä miljoonaa euroa. Alijäämää selittävät pääosin ensi vuonna olevat seurakuntavaalit. Vaalien kuluihin on varattu 23 000 euroa. Lisäksi arvioon ehdotetaan viestinnän menoihin, kuten uusiin nettisivuihin, noin 15 000 euroa.

Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurin yksittäinen menoerä, yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Seurakunnassa on noin 50 työntekijää. Lisäksi vuoden mittaan palkataan kymmeniä isosia lyhytaikaiseksi leiriavuksi ja noin 20 määräaikaista työntekijää sesonkityöhön hautausmaille ja nuorisotyöhön.

Tulopuolella valtionosuuden määräksi on vahvistettu 440 000 euroa. Sitä maksetaan seurakunnalle hautausmaiden, väestörekisterin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitämiseksi.

Ensi vuodelle on ehdotettu investointeja 886 000 euron verran. Suurin niistä on kirkon katon paanujen uusiminen. Hanke on kokonaisuudessaan miljoonan euron verran, mutta se tullaan jaksottamaan vuosille 2018–2021.

Sääksjärven vanhan seurakuntatalon purkamiseen on varattu 100 000 euroa. Uutta seurakuntataloa ei päästä vielä vuoden 2018 aikana rakentamaan, joten sen kustannukset eivät sisälly investointisuunnitelmaan. Lempoisten seurakuntatalon välttämättömiin korjauskustannuksiin varataan 200 000 euroa. Tervajärven leirikirkon rakentaminen on vielä kesken. Siihen on käytettävissä 130 000 euroa. Lisäksi uusien seurakuntatilojen suunnittelutyöhön on varattu 180 000 euroa.

Lempäälän seurakunnassa on noin 17 000 jäsentä. Jäsenmäärä kääntyi laskuun ensimmäisen kerran vuonna 2016.

