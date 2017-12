Vuoden 2017 positiivinen viestittäjä Sari Hietala-Karlsson

Vesilahden kunnassa valittiin toisen kerran vuoden positiivinen viestittäjä. Vuonna 2017 vuoden positiivinen viestittäjä -kiertopalkinnon sai palvelusihteeri Sari Hietala-Karlsson. Kiertopalkintona on viestikapula, joka kuvaa tärkeän positiivisen viestin välittämistä oman toiminnan kautta ja eteenpäin muille. Edellisen vuoden palkinnon saaja Sari Juuti toi viestikapulan jatkajalleen Sari Hietala-Karlssonille Vesilahden kunnanviraston joulukahveilla 13. joulukuuta.

Vesilahden kunnan johtoryhmä kuvasi tämän vuoden palkinnon saajaa Sari Hietala-Karlssonia monipuoliseksi työntekijäksi, joka on valmis hoitamaan tehtäviä laajasti. Sari on aina auttavainen ja hänellä on positiivinen asenne. Sari on saanut erittäin

hyvää palautetta asiakkailta. Hän otti suuren roolin Tapolan joulunavaustapahtuman järjestämisvastuusta ja näin ollen hienon perinteen avauksesta.

Vuoden positiivinen viestittäjä -kiertopalkinto

Vuoden positiivinen viestittäjä -kiertopalkinto jaetaan Vesilahden kunnan työntekijälle/työryhmälle tunnuksena positiivisesta työstä Vesilahden kunnan hyväksi. Positiivinen viestittäjä -palkinto voidaan jakaa mm. positiivisen hengen luomisesta, positiivisen kuntakuvan edesauttamisesta, yhteistyön rakentamisesta, kehittämisestä tai muun hyvinvointia lisäävän

tapahtuman, toimintatavan tai idean toteuttamisesta. Kiertopalkinnon on lahjoittanut Mika Seppänen 15.12.2016