Talviunelmia Lempäälän pääkirjastolla

60+ -kuvataideryhmän näyttely on esillä Lempäälän pääkirjastolla 16.12.2017–31.1.2018

Näyttely sijoittuu vuodenvaihteeseen, sydäntalven alkuun, kun päivä jo pitenee hiljalleen. Marraskuun läpi on kahlattu pimeydessä. Kaamos on syvä ja lohduton. Talvipäivänseisaus, vuoden lyhin päivä, osuu tänä vuonna sunnuntaille 21. joulukuuta. Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella aurinko ei silloin nouse lainkaan. Roomalaisen kalenterin mukaan talvipäivänseisaus oli Sol Invictuksen eli voittamattoman auringon päivä.

Talvenunelmaa, ideaa talvesta, lähdettiin maalaamaan sen pienistä yksityiskohdista, tunnelmista ja maisemista. Mielikuvissa talvi on valkoinen, raikas, kirpeä ja kevyt. Tammikuussa talven tummuus taittuu sydäntalven valkoiseen peitteeseen ja

valo vähitellen lisääntyy. Näyttelyyn haluttiin tuoda tätä talven ehdotonta kauneutta – ja toivoa.

Näyttelyyn osallistuvat Seidi Ahonen, Mirja Herckman, Leena Huuskonen, Sinikka Korpela, Sirkka-Liisa Laakso, Kristina Latokangas, Raili Lehtinen, Marja Miikki, Maiju Sillanpää, Kirsti Tirkkonen ja Pirkko Veikkolainen.

Syksyn aikana kuvataideryhmä on opetellut muun muassa akryylimaalauksen erikoistekniikoita käyttäen maalauksessa uusia ja ennestään tuttuja taidemediumeita. Keväällä testattiin prässin kanssa taidegrafiikan tekemistä ja kolmiulotteista työskentelyä saviveistoksen muodossa.

Ryhmässä jokaisella on oma persoonallinen tapansa tehdä. Innoitusta on etsitty niin taidehistoriasta, lehtikuvista kuin omastakin valokuva-arkistosta. Maalaustyylit vaihtelevat reippasta työskentelystä hyvinkin tarkkaan ja yksityiskohtaiseen jälkeen. Omaa persoonallista tapaa työskennellä pyritään vahvistamaan löytämällä uusia ilmaisua vahvistavia työkaluja. Opetuksen tarkoitus on esitellä tekniikoiden ja materiaalien mahdollisuuksia kokeilujen kautta. Ja sitten taas hullutellaan välillä!

Kulttuurikalenteri 60v+ kokoaa yhteen senioreille kohdennetun avoimen kulttuuritoiminnan Kulttuurikeskus PiiPoossa, Lempäälän Ideaparkissa. Kuvataideryhmä on kokoontunut vuoden 2014 syksystä lähtien. Taideryhmä on kokeillut kuvataiteen eri tekniikoita, keskustellut taidehistoriasta ja nykytaiteen ilmiöistä sekä vieraillut ajankohtaisissa näyttelyissä. kulttuurikalenteri toiminnassa on mukana iloisia, innokkaita ja ihania yli kuusikymppisiä lempääläläisiä. Projekti toteutetaan yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa.