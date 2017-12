Teiden aurauksesta

Nyt kun on taas tuo talviaika, eli teillä on lunta ja jäisiä polanteita. Mielestäni on kunnan verorahojen väärinkäyttöä ja haaskausta se, että lähetetään traktori raapimaan teitä etulevyllä. Se on aivan ajan, naftan ja rahan haaskausta,. Ehkä myös tilaajan osaamattomuutta. Ainoa oikea toimenpide ko. toimintaan on joko vanhankansan tuntema ”höylä” tai sitten painolastissa oleva mahateräinen kuorma-auto, jolla ne polanteet lähtee. Katselin torstaina 14.12 2017 ko. toimintaa Sääksjärvellä, niin ei järjen häivääkään siinä raapimisessa.

Nimim: Kaitsu Lempäälästä