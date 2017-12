Kiitos bussipysäkistä

Vuosikymmeniä odotimme Hakkariin turvallista bussipysäkkiä. Tänä syksynä sen lopulta saimme. Kiitos selkeästä, valoisasta ja avarasta liittymästä, jolla liikennettä ja liikkujia nyt ohjataan!

Pelonsekaisin tuntein saimme ennen katsella kuinka koululaiset sukkuloivat autojen seassa vanhoille pysäkeille kulkiessaan. Näkyvyys Kaakisen mutkassa oli niin huono, että huonompijalkainen ei meinannut tien yli ehtiäkään autojonojen lomassa. Lastenrattaiden kanssa kapealla pientareella oli aivan autojen väylällä, koska pysäkki ei edes ollut samalla kohtaa, mistä tietä pääsi ylittämään.

Nyt meillä on suojatie ja jalkakäytävät, tehokas valaistus ja selkeä näkyvyys koulun lähellä olevalla uudella pysäkillä. Koitetaan vain suhtautua rauhallisesti näillä väylillä kulkemiseen. Aikaa kun ottaa, niin perille pääsee turvallisesti. Jos vaikka bussipysäkkien väli onkin nyt pidempi, ei se ole paha. Lempäälässä on niitäkin asuinalueita, joilta on saanut taivaltaa 7km lasten ja pakaasien kanssa päästäkseen linja-autopysäkille, jolla bussi pysähtyy..

Turvallista ja mukavaa matkaa bussilla ja kaikille tien päällä kulkijoille!

Aila Ruhala