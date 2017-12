Avoin kirje katuvaloista päättäville

On hienoa, että kunta sijoittaa rahaa katuvaloihin sellaisiinkin pätkiin, joilla on vilkas kävelyliikenne autojen lomassa. Tällainen kadunpätkä on mm. Tuulikalliontie Narvan monitoimitalolta Kuralan risteykseen. Se tekee turvallisen kulkemisen mahdolliseksi pienille narvalaisille aamulla kouluun mennessä ja illalla matkalla harrastuksiin.

Se vain ei ole kovin hienoa, että valoja ei pidetä toimintakunnossa. Lamppuja on pimeänä, tällä hetkellä tuolla välillä 6–8 valoa on pimeänä.

Toivon, ettei Vesilahden sanomista tarvitse lukea, että pientä kulkijaa on auto töytäissyt syynä se, ettei autoilija nähnyt. Asiasta on informoitu kunnan teknistä toimistoa muutaman kerran viimeisen parin kuukauden aikana, vaan hitaitapa ovat päättäjien kiireet.

Olavi Heikkilä