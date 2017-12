Ikäneuvo-hankkeesta halutaan Vesilahteen pysyvä toimintamalli

Lähitorit laajenevat jokaviikkoisiksi, kun seniorit saavat käyttöönsä Tuulikallion päiväkodin kiinteistön

Kun ikäihmisellä tai hänen läheisellään on ongelma tai kysymys, vaikka ihan pienikin, kannattaa ensimmäinen yhteydenotto tehdä Ikäneuvo-puhelimeen. Tilastojen mukaan lokakuun alussa avattuun puhelinpalveluun on toistaiseksi tullut Tampereen ympäristökuntien alueella eniten puheluita Valkeakoskelta. Vesilahdesta soittoja on tullut muutamia. Pirkkalan vanhustyön johtaja Tuula Jutila kertoo, että useimmiten soittajia askarruttavat Kelan etuisuudet. Myös harrastusmahdollisuuksista ja esimerkiksi bussien kulkemista tiedustellaan paljon.

– Neuvontapuhelimesta saa apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin, hän tiivistää ja jatkaa, että neuvontapuhelin vakiinnuttaa varmasti paikkansa, kunhan se tulee ikäihmisille pikkuhiljaa tutuksi.

Tarvittaessa soittaja ohjataan asiakasohjaajan pakeille. Hänen kanssaan voidaan kartoittaa esimerkiksi tarvittavia kotona asumista tukevia palveluja. Vesilahdessa asiakasohjaajana toimii tällä hetkellä kotihoidon esimies Kirsi Toivonen. Maaliskuun alusta perustetaan uusi asiakasohjaajan toimi. Uudella asiakasohjaajan toimella vakiinnutetaan Ikäneuvo-hankkeen toimintamalleja ja valmistaudutaan sote-uudistukseen.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien asiakasohjaajat tapaavat kerran viikossa ja heitä koulutetaan paljon. Yhdessä he käyvät läpi muun muassa erilaisia case-tapauksia, joissa on ollut haasteita.

Asiakasohjaaja on Vesilahdessa tavattavissa Kirkonkylän Seniorinurkalla kerran kahdessa viikossa. Vuoden 2018 alusta asiakasohjaajan tapaa viikottain Narvassa entisellä Tuulikallion päiväkodilla.

Vesilahden vanhusneuvoston puheenjohtaja Riitta Vatanen iloitsee uudesta kokoontumistilasta, joka saatiin senioreiden käyttöön. Vuoden alussa avajaisiaan viettävä uusi tila mahdollistaa monenlaista säännöllistä toimintaa, muun muassa tietokonekahvilan pitämisen.

Ikäneuvo-puhelin 040 733 3949, arkisin klo 8.30-16.00