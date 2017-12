Omakotitontin jako kiinnostaa

Naapurissa Kangasalla kunta on lähtenyt tarjoamaan omakotitalon omistajille edullista tontinjakopalvelua.

Taajamassa oleva tontti voidaan jakaa kahteen osaan 4 000 euron kaavoitusmaksua vastaan. Toive palvelusta on tullut kuntalaisilta.

Lempäälässä on taajama-alueilla väljiä ja isoja tontteja. Onko kunnassa pohdittu isojen tonttien jaon helpottamista, kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus?

– Asiaa on pohdittu. Tällä hetkellä rakennuspaikan jakaminen onnistuu suoraan rakennuslupamenettelyllä, mikäli rakennusoikeutta on riittävästi, eikä asemakaavasta synny muitakaan rajoituksia. Mikäli rakennuspaikan jakaminen edellyttäisi poikkeamista asemakaavasta, pitää harkita asian ratkaisemista asemakaavan muutoksella.

– Isojen tonttien jakaminen on siis jo nykyisin varsin helppoa, jos vain edellytykset ovat olemassa. Tilanne on sitten toisenlainen, jos rakennuspaikan jakaminen edellyttää rakennusoikeuden lisäämistä. Tällöin on aina kyse kaavan muuttamisesta, jolloin myös yhdenvertaisuus, kokonaisvaltaisen suunnittelun huomioiminen, ym. tekijät ovat tärkeässä asemassa.

Oletteko saaneet jakoa koskevia kyselyjä?

– Kyselyitä tulee jatkuvasti, yleensä ehkä tusinan verran vuosittain.

Minkä verran tontteja jaetaan taajama-alueella tätä nykyä?

– Vuosittain on tontteja jaettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä noin viisi tai kuusi. Tällä hetkellä on vireillä myös muutama asemakaavan muutos, joissa tavoitteena on rakennuspaikkojen jakaminen.

Mitä tontinjako nyt kustantaa omakotitalon omistajalle?

– Rakennusluvan yhteydessä laaditaan laskelma rakennuspaikan jakamisesta. Tämä lisää lupamaksua muutamalla sadalla eurolla. Asemakaavan muutoksesta peritään kaavan laatimisesta aiheutuvia kustannuksia taksan perusteella muutamasta tuhannesta viiteen tuhanteen euroa.

Onko olemassa syitä, joiden vuoksi tonttia ei voida jakaa?

– Rakennuspaikan jakamiselle on oltava kaavalliset edellytykset. Mikäli näitä ei ole, mutta jakaminen olisi muuten tarkoituksenmukaista, voidaan kaavan muuttamista harkita. Konkreettisesti tulee muodostettavien rakennuspaikkojen olla toiminnallisesti järkeviä.

– Käytännössä jakaminen voi kaatua esimerkiksi puutteelliseen kulkuyhteyteen, vaikkapa rasite usean tontin kautta tai ajoyhteys kevyenliikenteen väylän kautta. Joillakin alueilla voi myös olla tarpeen säilyttää alueen nykyinen ilme, jota tonttijaon muuttaminen voisi merkittävästi muuttaa. Tällainen tilanne voisi tulla kyseeseen kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla.

Kun tontti jaetaan, mikä kokoisia rakennuspaikkojen tulee olla?

– Mitään tarkkaa minimirajaa rakennuspaikan koolle ei ole päätetty, mutta huomiota kiinnitetään tontin toiminnallisuuteen. Pääsääntö on kahdeksan metriä naapuritontin rakennuksiin, jolloin neljä metriä tontin rajasta riittää.

Miten tontin alkuperäinen rakennusoikeus näkyy jakotilanteessa?

– Jos rakennuspaikka jaetaan ilman kaavamuutosta, jakautuu rakennusoikeus pinta-alojen suhteessa.

Mitä muuta tulee ottaa huomioon?

– Yhdenvertaisuus on keskeinen tekijä. Samaten tulisi huomioida kaavamuutoksia tehtäessä riittävän laaja tarkoituksenmukainen kaava-aluekokonaisuus.

– Tästä on olemassa jopa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jossa tamperelaisen pientaloalueen yhdelle tontille laadittu asemakaavan muutos kumottiin, koska ei ollut selvitetty, olisiko alueen muille tonteille mahdollista saada samanlaista rakennusoikeutta.

Voiko jaetuille tonteille hakea rakennusoikeutta vastaavat rakennusluvat ennen myyntiä?

– Luvitetun rakennuspaikan voi myydä, mutta monesti uudella omistajalla voi olla haetusta poikkeavia tavoitteita.

Millainen on kunnan tonttivaranto tällä hetkellä?

– Kunnalla on tällä hetkellä hyvin niukasti tonttitarjontaa, omakotitontteja vain kymmenkunta. Yksityisillä sen sijaan on rakentamattomia rakennuspaikkoja huomattavasti enemmän.