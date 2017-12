Rapistuneesta terveystalosta tuli upea koti

Jokunen vuosi sitten Kirsti ja Aarno Torikka olivat kävelyllä Kirkonkylän raitilla, kun Kirsti Torikka osoitti entistä terveystaloa ja totesi:

− Tuokin on sitten tulossa myyntiin.

− Niinkö? No, ostetaan pois, vitsaili Aarno Torikka.

Huulenheitosta se lähti, mutta todeksi muuttui. Vuonna 2011 Torikat ostivat talon ja vuonna 2013 he muuttivat siihen perusteellisen remontin jälkeen.

Harkoista ja tiilestä rakennetun talon on suunnitellut jyväskyläläinen arkkitehti vuonna 1948 ja se on tehty Vesilahden terveystaloksi vuonna 1949. Vesilahti sai rakentamiseen avustusta ruotsalaisilta kummikunnilta. Talossa on kolme kerrosta, joista jokainen on kooltaan noin 100 neliömetriä.

Yläkerrassa oli terveyssisaren ja kätilön asunnot, keskikerroksessa odotusaula, vastaanottohuone ja toimenpidehuone sekä kellarikerroksessa talonmiehen asunto, puuvarasto ja saunatilat. Kun uusi terveyskeskus myöhemmin rakennettiin Anttilantielle, vanha terveystalo muutettiin päiväkodiksi.

− Vanhat vesilahtelaiset ovat kertoneet meille taloon liittyviä tarinoita. Muun muassa sen, että kirjailija Kalle Päätalo oli viikon ajan rakennusmestarina tälläkin työmaalla. Hänen päätyönsä oli silloin Koskenkylässä, jonne rakennettiin Tuotannon osuuskauppaa, Kirsti Torikka kertoo.

Eteisessä on saunan ikkunankehykseen koottu taulu, jossa komeilee purettujen lattioiden alta löytyneitä aarteita: markkoja, tulitikkulaatikoita, arpanoppia, lehtileikkeitä ja vanha lusikka. Talon historiasta muistuttavat myös seinälaatat, jotka kertovat Ruotsista saaduista rakennusavustuksista.

Eteisestä vasemmalle aukeaa ovi Kirsti Torikan ompeluhuoneeseen, joka oli alun perin terveystalon eristyshuone kulkutautipotilaita varten. Sen vieressä on kodinhoitohuone, entinen toimenpidehuone. Eteisestä oikealle avautuu suuri ja valoisa olohuone, entinen odotusaula.

Talossa on paljon suuria ikkunoita, selkeitä linjoja, valkoisia seiniä, puisia yksityiskohtia. Liekö talon suunnittelija kuulunut Alvar Aallon koulukuntaan?

− En tiedä, mutta kyllä minusta tämä muistuttaa Aallon tyyliä. Varsinkin tässä portaikossa on Aallon henkeä, Kirsti Torikka arvioi ja johdattaa vieraan valoisaan sisäportaikkoon, jossa voi ottaa tukea lämpimänsävyisestä puukaiteesta.

Uusia huonekaluja ei kodissa juuri ole, vaan se on sisustettu pariskunnan vanhoilla kalusteilla ja kirpputorihankinnoilla. Sisustuksessa emäntä näyttää suosivan Aarikkaa ja retrohenkisiä Marimekon kankaita, erityisesti Maija Isolan kuoseja.

Yläkerrassa on 1950-luvun teemahuone, jossa voi ihailla suoralinjaisia, lakattuja puukalusteita, ajan patinoimia nukenrattaita sekä toimivaa, vanhaa radiota, jonka päälle on aseteltu isännän ja emännän hymypatsaat. Lisäksi yläkerrassa on biljardihuone, vierashuone ja pariskunnan makuuhuone.

− Kyllä meitä varoiteltiin, että ei tätä taloa kannata ostaa. Mutta projektin myötä on ilmennyt, että tämä on kaikin puolin terve rakennus. Rakennusvirheitä on kyllä tehty viime vuosikymmenten remonteissa, mutta ne saatiin purettua pois, talon emäntä kertoo.

Pariskunta on remontoinut paljon itse. Lisäksi he palkkasivat paikallisia rakennusalan ammattilaisia. Yksi rakennusmies kävi Torikan työmaalla vakituisesti vuoden ajan. Korjaustyöt olivat mittavat: taloon asennettiin uudet putket, koneellinen ilmanvaihto sekä maalämpö. Lattiat purettiin ja rakennettiin uudelleen, wc- ja pesutilat sekä keittiö uusittiin täysin.

− Mutta paljon on myös säilytetty. Väliseinät ovat entisillä paikoillaan, ja vanhat väliovet on kunnostettu. Ovien hiomisessa riitti työtä, sillä niitä on keskikerroksessa viisitoista ja pohjakerroksessa yksitoista, Kirsti Torikka laskee.

Torikat muuttivat Oulusta Vesilahteen vuonna 1974. Seuraavana vuonna jäi eläkkeelle Sally Karlqvist, joka oli hoitanut Vesilahden kirjastoa peräti 50 vuoden ajan. Karlqvistin työlle ei ollut jatkajaa, ja niinpä Kirsti Torikalta kysyttiin, kiinnostaisiko häntä osa-aikainen kirjastotyö.

− Olin silloin äitiyslomalla, ja minulla oli kaksi pientä tytärtä. Mieheni oli paljon työmatkoilla, joten pohdin, miten lastenhoito järjestyisi. Päätin kuitenkin kokeilla. Ja niin siinä kävi, että kirjastotyö vei minut mennessään, Torikka muistelee.

Alku ei ollut hohdokasta. Kirjasto toimi nykyisen kunnantalon päädyssä, entisessä luokkahuoneessa. Tilat olivat huonokuntoiset ja määrärahat hyvin niukat.

− Erään kirjastotarkastajan mukaan hänelle tuli Vesilahden kirjastossa sellainen tunne, että oli saapunut viime vuosisadalle. Ikkunoista veti, ja vanhat puulattiat olivat niin vinot, että hyllyjä oli vaikea saada pysymään pystyssä.

Lääninhallituksen tilastoista Torikka sai selville, että kirjasto oli alennustilassa. Asukasmäärään suhteutetut lainausmäärät olivat Suomen huonoimmat ja määrärahat toiseksi huonoimmat. Kunnanisät pitivät rahahanat kiinni, vaikka siihen aikaan kirjastohankintoihin sai peräti 86 prosenttia valtionosuutta.

− Kirjastossa ei esimerkiksi ollut omaa kirjoituskonetta, ja aloin vaatia sinne sellaista. Kunnansihteeri yritti ratkaista asian ostamalla huutokaupasta käytetyn matkakirjoituskoneen, mutta eihän sillä pystynyt lainauskortteja kirjoittamaan. Kolme vuotta siinä meni, ennen kuin lopulta sain koneen, hän naurahtaa.

1970-luvun lopulla Torikka kuuli, että kunnaneläinlääkäri Mäkilä on muuttamassa ja hänen virka-asuntonsa jäämässä tyhjilleen. Päättäväinen nuori kirjastonhoitaja marssi kunnanisien pakeille ja ehdotti kirjaston siirtämistä eläinlääkärin taloon.

− Minulle vastattiin, että ”äläs tyttö turhia haaveile”. Eläinlääkärin taloon oli kuulemma tarkoitus tehdä kunnanjohtajalle asunto. Osan talosta omisti Lempäälän kunta, ja niinpä esitin asiaa myös Lempäälän kunnanjohtaja Jussi Peltoniemelle. Kulttuurimyönteinen Peltoniemi piti ideaani hyvänä ja kannusti ajamaan asiaa eteenpäin.

Lopulta kävi niin, että Vesilahden kunnanjohtaja ei koskaan taloon muuttanut, vaan siitä kunnostettiin uusi kirjasto. Torikka oli tyytyväinen avariin ja valoisiin tiloihin, ja kirjaston kävijämäärät alkoivat nousta. 1980-luvulla kirjastonhoitajan avuksi palkattiin kirjastovirkailija, ja myöhemmin henkilökuntaa saatiin lisää.

Kirsti Torikkaa ilahdutti vuosien varrella kävijä- ja lainausmäärien kasvu sekä hänen sydäntään lähellä oleva piki-kirjastojen yhteistyö. Kaikkein tärkeintä kirjastonhoitajalle ovat kuitenkin olleet asiakkaat.

− Asiakkaat ovat se syy, miksi olen rakastanut kirjastotyötä. Me olemme kirjastossa asiakkaita varten, emme itseämme varten. Palveluhenkisyys on kaiken lähtökohta, hän korostaa.

Yksi Torikan uran surullisimmista hetkistä oli Narvan sivukirjaston lakkauttaminen muutama vuosi sitten. Hän sai tietää asiasta vasta, kun luki sivistysjohtajan esityslistaa kunnan sopeuttamissäästöistä.

− Huusin ihan ääneen, kun luin sitä paperia. Se tuli täytenä shokkina. Minusta tuntui tosi pahalta narvalaisten puolesta, koska samoihin aikoihin he menettivät muitakin palveluja, hän muistelee.

Asia oli jo viety niin pitkälle, että päätöstä ei enää saanut pyörrettyä.

− Eniten ihmettelin, mitä Narvan kirjaston lakkauttamisella oikeastaan säästettiin. Tilat, henkilökunta ja aineisto olivat olemassa. Ainoa säästö oli Narvan lehtitilausten lopettaminen, hän ruotii.

Viime helmikuussa Kirsti Torikka jäi eläkkeelle Vesilahden kirjastonjohtajan virasta. Hän ahmii edelleen lehtiä ja kirjallisuutta laidasta laitaan, ja on ahkera kirjaston käyttäjä. Hän on muiden vesilahtelaisten tavoin seurannut uuden kirjaston rakentamista Salen viereen.

− Toistakymmentä vuotta hain valtionrahoitusta uutta kirjastoa varten ja tein esityksiä kunnan, aluehallintoviranomaisten ja valtion suuntaan. Nyt oli viimeinen hetki rakentaa, sillä tällaisia valtionosuuksia ei enää jatkossa myönnetä.

Kaikkien vaiheiden jälkeen Kirsti Torikka on onnellinen, että sai jo astua sivuun. Yli 40-vuotisen kirjastouran tehnyt konkari ei halua arvioida uutta kirjastorakennusta ennen sen valmistumista.

− Jos kommentoidaan niitä tiloja vasta sitten avajaisissa, hän ehdottaa.

Teksti: Sanna Suonpää

Kirsti Torikka

Syntyi vuonna 1949 maanviljelijäperheeseen Pulkkilassa, Oulun lähellä. Kotitila jäi 1960-luvun lopulla Uljuan altaan alle, minkä jälkeen perhe muutti Oulun naapurikuntaan Kempeleeseen.

Kirjoitti ylioppilaaksi ja valmistui merkonomiksi Oulussa. Opiskeli myöhemmin kirjastonhoitajaksi Tampereella.

Työskenteli Vesilahden kirjastossa vuodesta 1975 vuoteen 2017.

Naimisissa insinööri Aarno Torikan kanssa. Suomen ilmavoimissa työuransa tehnyt Aarno Torikka on innokas veteraanimoottoripyöräilijä. Pariskunnalla on kaksi aikuista tytärtä, jotka asuvat Helsingissä.

Harrastaa liikuntaa, puutarhanhoitoa, sienestystä, ruoanlaittoa, ompelemista, sisustamista, huonekalujen entisöintiä ja museoissa kiertämistä.