Ajatuksia vuoden vaihtuessa

Avoimin mielin kohti tulevaa,

elämä kantaa, kun luottaa.

Voimme antaa Jumalan johdattaa.

Hän tiemme valmiiksi viitoittaa.

Uutena vuotena olemme uuden edessä. Vanhaan vuoteen kuuluneet murheet saavat väistyä. Uudet haasteet odottavat. Mitä uusi vuosi tuo tullessaan, sitä emme tiedä. Uusi vuosi on kuin tyhjä taulu, johon vuoden kuluessa piirtyy maalaus. Millainen on sinun tämän vuoden maalauksesi? Onko siinä surun tummia sävyjä vai iloisen kirkkaita värejä? Ehkä jokaisen taulussa on hieman molempia.

Oma kuvani viime vuodesta on maalattu mustin vedoin. Kummipoikani tuo iloa elämääni. Hänen johdostaan näen taulussa kauniita sinisen sävyjä. On siellä keltainen juova horisontissa, punaista rakkauden väriä ja salattuja ajatuksia sekä vihreää toivon kajastusta.

Toivon kaikille toivorikasta uutta vuotta!

Henri Matikainen