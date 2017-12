Hallituksen tulee nujertaa työttömyys, ei työttömiä

Eduskunta hyväksyi ennen joulua esityksen työttömyysturvan aktiivimalliksi. Uusi laki leikkaa työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa lähes viisi prosenttia, ellei työtön ole edeltävien kolmen kuukauden aikana ollut riittävän monta päivää palkkatöissä, harjoittanut yritystoimintaa tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin. Silti laissa ei velvoiteta työvoimaviranomaisia tarjoamaan työttömälle työtä tai muita aktivointitoimia, joiden avulla hän voisi välttyä työttömyysetuutensa leikkaukselta.

Perussuomalaiset vastustavat ankarasti hallituksen jääkylmää ja epäinhimillistä linjaa kuvastavaa aktiivimallia, joka rankaisee työtöntä työnhaussa epäonnistumisesta. Pienituloiselle muutaman kympin menetys kuukaudessa on todella iso raha, vaikka ei ministerien lompakoissa juuri tuntuisikaan. Työttömyyden sijaan hallitus nujertaakin toimillaan työttömät, ellei se korjaa pikaisesti kurssiaan.

Valitettavasti hallituksen taholta on kuultu viime viikkoina työehtojen heikentämistä ja yleissitovuuden purkamista koskevia vaatimuksia. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ehdotti Talouselämässä 8.12. yleistä palkkatasoa matalamman palkan maksamista työntekijöille, joiden osaaminen on puutteellista. Käytännössä Orpo viittasi maahanmuuttajien heikkoon työllistymiseen. Hämmästyttävästi Orpo vaati samassa yhteydessä työperäisen maahanmuuton voimakasta lisäämistä, vaikka suomalaisia työttömiä on satojatuhansia. Seurauksena olisivat halpatyömarkkinat.

Perussuomalaiset eivät hyväksy kokoomuksen tylyä linjaa. Tarjoamme työllisyydenhoidon lääkkeiksi kannusteita, koulutusta ja erityisesti pienimpien yritysten toimintaedellytysten parantamista. Työttömien on saatava lisäkoulutusta aloille, joilla työvoimaa tarvitaan. Myös kohtuulliset tuloveronalennukset edistävät työllisyyttä. Perussuomalaiset ovat lisäksi esittäneet Viron yritysveromallin kokeilua lisähenkilökuntaa palkkaavissa pk-yrityksissä. Näin voittaisivat sekä työnantajat että työntekijät.

Sami Savio

DI, KTM, kansanedustaja (ps.)

Ylöjärvi