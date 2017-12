Nuorten päihteiden käyttöön tartutaan porukalla

Suomalaisten, erityisesti nuorten päihteiden käyttö muuttaa muotoaan. Ikäkynnys ensimmäisiin kokeiluihin laskee jatkuvasti. Aikuisten on haastavaa pysyä perässä, miten nuoret päihtymystilaa hakevat.

Päihtymykseen rinnastettavaa tilaa haetaan aluksi energiajuomista. Tupakan rinnalla jo alakouluikäisille lapsille myydään nuuskaa. Kannabista käytetään eri tavoin, ja nuoret perustelevat käyttöään viihdekäyttönä, joka on laitonta ja nopeasti riippuvuutta aiheuttavaa sekin.

Alkoholia juodaan sellaisenaan, mutta myös sekoittaen käyttöön erilaisia lääkkeitä huumaavuutta lisäämään. Alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden sekakäyttö onkin nykyisin yleistä päihteidenkäyttöä.

Lempäälässä halutaan olla ennaltaehkäisevästi ja ajoissa liikkeellä. Sen toteutumiseksi tarvitaan tietämystä aiheesta, aktiivista seurantaa ja radikaaleja toimia jo alakoululaisten kanssa toimivilta sekä erityisesti huoltajilta. Yhteinen pelisilmä ja yhdessä sovitut toimintamallit ovat avainasemassa.

Sääksjärven koulun vanhempainyhdistys Sääksvanhemmat on saanut kyselyitä päihdeasioista. Mitä vanhempien on syytä tietää nykypäihteistä? Miten kerrotaan päihteistä omalle lapselle? Miten eri päihteiden käytön tunnistaa lapsesta? Miten riippuvuus syntyy? Mistä päihderiippuvaiselle on saatavissa hoitoa? Millainen tilanne Lempäälässä on nuorten keskuudessa?

Sääksvanhemmat järjestävät Lempäälän Sääksjärven koululla ”En mä mitään oo vetäny!” -päihdeillan maanantai-iltana 15. tammikuuta. Maksuttomaan tilaisuuteen voi ilmoittautua sääksvanhemmille, joilla on tapahtumalle oma Facebook-sivu.

Keskustelevaan iltaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki, joiden on syytä tietää, missä nuorten päihteidenkäytössä nykyisin mennään. Kuntalaisten ja naapurikuntalaisten lisäksi toivotaan kuulolle myös kunnanjohtoa. Nuoretkin toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi.

Yleisön kysymyksiin vastaamassa on paikallisia edustajia poliisista, kunnan nuorisotoimesta, lastensuojelusta sekä päihdeyksiköistä.

Teksti ja kuva: Tanja Meronen