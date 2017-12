”Maakuntavaltuustot tarvitsevat yrittäjien osaamista”

Jäsenmäärältään maamme suurin Suomen Yrittäjien aluejärjestö, ensi vuonna 80 vuotta täyttävä Pirkanmaan Yrittäjät ry saa uudeksi puheenjohtajakseen tammikuun alussa tamperelaisen kuljetusalan yrittäjän ja hallitusammattilaisen Janne Vuorisen, 51.

Pitkän ja monipuolisen uran yrittäjäjärjestössä tehnyt tamperelaisen MP-Kuljetus Ky:n toimitusjohtaja aikoo aktivoida maakunnan yrittäjiä ehdokkaiksi historiallisiin maakuntavaaleihin, joissa kansalaiset valitsevat ensimmäistä kertaa maakuntavaltuustot. Vuorinen haluaa vahvistaa myös yrittäjäkentän yhtenäisyyttä sitouttamalla pirkanmaalaiset yrittäjät järjestönsä jäseniksi.

Vuorinen ottaa 9 500-jäsenisen aluejärjestön vetovastuun historiallisessa hetkessä. Puheenjohtaja luotsaa Pirkanmaan Yrittäjät uudelle vuosikymmenelle. Suomi valmistautuu kaikkien aikojen ensimmäisiin maakuntavaaleihin, jotka tämänhetkisen tiedon mukaan pidetään ensi lokakuussa. Vuorisen mielestä yrittäjäehdokkaiden on rynnistettävä kantamaan vastuuta myös maakuntavaltuustoihin.

– Aluejärjestöllämme on paljon kyntämätöntä työsarkaa, vaikka olemmekin tehneet hyvin paljon. Meidän on onnistuttava tekemään työmme näkyväksi, jotta maakunnan yrittäjät tunnistavat järjestäytymisen merkityksen. Pirkanmaan Yrittäjien voima kumpuaa suuresta jäsenmäärästä. Tulevaisuudessa yrittäjillä on paljon haasteita muun muassa edunvalvonnassa, jotta yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä voidaan kehittää, puheenjohtaja kiteyttää.

– Paikallisen sopimisen edistäminen on konkreettinen esimerkki tavoitteistamme, Vuorinen tarkentaa.

Keulamies korostaa, että yrittäjäjärjestö on poliittisesti sitoutumaton.

– Meillä on nyt erittäin myönteisiä ja kannustavia kokemuksia siitä, kun yrittäjät ovat lähteneet aktiivisesti mukaan kunnalliseen päätöksentekoon. Vuosien työ on kantanut hedelmää, kun eri puolueiden listoilta kunnallisvaltuustoihin pyrkineet ja päässeet luottamushenkilöt ovat antaneet osaamistaan kuntayhteisöjen hyväksi. Yrittäjävaltuutetut ovat tuoneet päätöksentekoon etenkin talousvastuuta, Vuorinen sanoo.

– Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus nivoutuu tiukasti maakuntahallintoon. Yrittäjäjärjestö on ollut aktiivinen jo vuosien ajan eli koko sotevalmistelun pyöriessä eteenpäin. Nyt kannustamme maakuntamme yrittäjiä lähtemään mukaan ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja lunastamaan paikkoja maakuntavaltuustosta, hän toteaa.

Yhteiskuntamme vannoo yrittäjyyden nimiin, ja se pitää yrittäjiä kansakunnan peruspilareina. Janne Vuorisen mukaan yleinen yrittäjyyden arvostus on kohonnut kohisten.

– Yrittäjien arvostus on juuri nyt korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin, mies vertailee.

Mutta yrittäjäjärjestöpomo muistuttaa, ettei koko totuus yrittäjyyden arvostuksen suhteen ole särötön.

– Edelleenkin monesti huomaan, että yrittäjät saavat arvostusta juhlapuheissa, mutta arvostus ei aina konkretisoidu konkreettisiksi teoiksi, Vuorinen harmittelee.

Puheenjohtaja odottaa vauhtia esimerkiksi yrittäjiä koskevien työmarkkinakysymysten ratkaisemiseen.

– Meidän suomalaisten olisi ymmärrettävä, että muun muassa meillä käytössä olevat palkanmuodostukseen vaikuttavat tekijät ovat kansainvälisestikin vertailtuina erittäin takapajuiset. Lyhyesti sanottuna meidän olisi päästävä pois jäykkyydestämme. Työehtojen 2000-luvulle saattaminen on merkittävä kansallinen haasteemme, hän tarkentaa.

– Suomalainen verotusjärjestelmä huutaa remonttia. Moni yrittäjä kipuilee valtiomme harjoittaman poukkoilevan verotuspolitiikan johdosta. Elinkeinoelämä tarvitsee ennustettavuutta toimintansa suunnittelemiseksi. Nykyisten epävarmojen olojen johdosta moni yrittäjä jättää investoinnit tekemättä, Vuorinen harmittelee.

– Lainsäätäjän on huolehdittava siitä, etteivät yrittäjiksi heittäytyvät ja yrittäjinä toimivat tipahda sosiaaliturvan suhteen syvään kuoppaan. Tällä hetkellä yrittäjien sosiaaliturva on olematon, hän suree.

Pirkanmaan Yrittäjät elää suuressa muutoksessa.

Janne Vuorisen mukaan aluejärjestö on tehnyt viime vuosina tulevaisuuttaan vahvistavia uudistuksia, mutta hänen mielestään niin valtakunnallinen katto-organisaatio, maakunnallinen järjestö kuin kaikki paikalliset yhdistyksetkin elävät valtaisaa kehityksen aikaa.

– Pirkanmaan Yrittäjien on toimijana oltava tulevaisuudessa nykyistäkin ketterämpi reagoimaan eri asioihin. Meidän kaikkien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden on oltava hereillä ja tartuttava ripeästi kulloinkin eteemme tuleviin asioihin, puheenjohtaja linjaa.

Vuorinen nostaa järjestön viestinnän merkityksen parrasvaloihin.

– Tiedottamisemme on oltava nykyistä runsaampaa ja oikea-aikaisempaa. Taitomme viestittää ajankohtaiset ja merkittävät asiat sitoo organisaatiomme tuhansiin jäseniimme, hän uskoo.

Yhdistykset potevat jäsenkatoa. Janne Vuorisen mukaan yrittäjäjärjestön on tehtävä koko toimintansa näkyväksi, jotta jokainen jäsenyrittäjä tietää, mitä kaikkea paikallisyhdistys, aluejärjestö ja katto-organisaatio todellisuudessa tekevät.

Janne Vuorinen nimeää Pirkanmaan Yrittäjien lähivuodet viestinnän tehojaksoksi.

– Järjestömme ei ole osannut avata asioita riittävästi. Liian moni yrittäjä kysyy edelleenkin, ”mitä minä saan yrittäjäjärjestöltä”, hän kertoo.

– Maan hallituksen tekemiä päätöksiä pohtiessani tulee joskus mieleeni se, ettei valtioneuvostossa ole yhtään pirkanmaalaista ministeriä. Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu ovat kuitenkin valtakunnan kehityksen airueita, Janne Vuorinen tykittää.

Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja näkee, että voimakkaalla kasvu-uralla olevan maakunnan asiat tulisivat nykyistä paremmin kuulluiksi, jos maan hallituksessa olisi pirkanmaalainen poliitikko.

Vuorinen pitää erittäin onnistuneena uutta yhteydenpitotapaa, jossa Pirkanmaan Yrittäjien ja Tampereen Kauppakamarin johtohenkilöt käyvät noin kerran kuukaudessa tapaamassa Helsingissä 19 pirkanmaalaista kansanedustajaa.

Pirkanmaan Yrittäjillä on lisäksi omista riveistä nimetty yhteyshenkilö jokaiselle parlamentaarikolle.

– Saamme äänemme hyvin lainsäätäjien tietoon, hän painottaa.

Janne Vuorinen arvostaa sitä, että eri tahot kunnioittavat yrittäjäjärjestön mielipiteitä.

– Pirkanmaan Yrittäjiltä kysytään erittäin paljon lausuntoja erilaisiin asioihin. Kantamme on tärkeä koko yhteiskuntamme kehittämisessä, hän päättelee.

– Kantojamme arvostetaan varmasti siksi, että me perustelemme hyvin tarkasti näkemyksemme. Jos ehdotamme taloudellisia ponnistuksia, otamme samalla selkeästi kantaa rahoituskeinoihin. Emme vain kasvata erilaisia toiveiden tynnyreitä, puheenjohtaja korostaa.

Maakunnallista yrittäjäjärjestöä luotsaamaan ryhtyvä Janne Vuorinen on vakuuttunut siitä, että koko Pirkanmaa on tulevaisuuden aluetta Suomessa.

– Kun maakuntahallinto käynnistyy ja Pirkanmaan maakunta vakiinnuttaa jalansijansa, Pirkanmaa on entistäkin tiiviimmin yksi kokonaisuus. Toivon edelleen sitä, ettei uusi päätöksenteon taso lisää byrokratiaa, puheenjohtaja näkee.

Vuorinen on vakuuttunut siitä, että Pirkanmaan eri puolilla ymmärretään Tampereen kaupunkiseudun menestyksen säteilevän hyvää myös maakunnan raja-alueille.

– Koko Pirkanmaan etu on esimerkiksi se, että saamme mahdollisimman pian lisäraiteen Tampereen ja Helsingin väliselle rautatieosuudelle.

– Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen on ratkaisevan tärkeä asia. Tampereen kaupunkiseutu ja koko maakuntamme vahvistavat kansainvälistä imagoamme ja vetovoimaamme, kun lentoyhteydet ovat kunnossa, puheenjohtaja teroittaa.

Teksti: Matti Pulkkinen